Macronove reformy narazili na tvrdý odpor. Francúzskom otriasli rozsiahle protesty

PARÍŽ - Z iniciatívy odborových centrál sa vo štvrtok vydali do ulíc francúzskych miest desaťtisíce ľudí demonštrujúcich proti plánom reforiem prezidenta Emmanuela Macrona. Protestné štrajky narušili v krajine plynulosť železničnej i leteckej dopravy.

Francúzske médiá vnímajú konflikt s odbormi ako významný test postavenia súčasného prezidenta a a jeho vlády. Foto archív Zdroj: TASR/AP

Informácie priniesla tlačová agentúra DPA, podľa ktorej sa do štrajku zapojilo 35 percent pracovníkov štátnej železničnej spoločnosti SNCF. V regionálnej sfére sa to prejavilo zrušením asi polovice spojov, na úrovni rýchlovlakov TGV premávaním asi 40 percent z nich. Nepracovali však ani zamestnanci verejného sektora, štrajkovala aj časť učiteľov a dispečeri letovej prevádzky, takže spoločnosť Air France musela zrušiť asi 25 percent všetkých letov na stredné vzdialenosti vypravovaných zo vzdušného prístavu nesúceho meno niekdajšieho prezidenta Charlesa de Gaulla. Aj v piatok sa tu pre štrajk personálu ráta so zrušením asi štvrtiny letov.

Spory so železničiarmi hrozia prerásť do rozsiahlejšej konfrontácie, veď od začiatku apríla je ohlásená väčšia vlna protestov a ďalšie štrajky. Ich cieľom je zastaviť plánovanú prestavbu SNCF a avizované obmedzenie výhod v prípade nových zamestnancov.

Vo verejných službách je príčinou nespokojnosti a dôvodom na štrajk okrem iného zámer vlády

Z Paríža a západofrancúzskeho Nantes hlásili zrážky demonštrantov s mužmi zákona. V Nantes, kde vyšlo do ulíc 8500 ľudí, zadržali najmenej osem osôb, šesť policajtov tam utrpelo zranenia.

TASR

