Macron kritizoval Trumpov výrok o špinavých dierach: Toto nie je výraz, ktorý môžete použiť

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron kritizoval slová svojho amerického kolegu Donalda Trumpa, ktorými označil niekoľko štátov v Afrike a Amerike ako "špinavé diery".

Macron na druhej strane priznal, že osobne má s Trumpom "veľmi dobrý vzťah". Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Toto nie je výraz, ktorý môžete použiť," povedal Macron v nedeľu v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC. Na druhej strane ale priznal, že osobne má s Trumpom "veľmi dobrý vzťah".

"Myslím si, že mnoho našich problémov na Blízkom východe, ako aj v Afrike, vyplýva z frustrácie spôsobenej poníženiami z minulosti, a to musíme pochopiť," povedal Macron. "Domnievam sa, že všetky tieto krajiny musíme rešpektovať. To je to, čo im dĺžime," dodal.

Trumpov výrok o "špinavých dierach" (shithole countries) mal padnúť začiatkom januára v Oválnej pracovni Bieleho domu na neverejnom stretnutí so senátormi o navrhovanom kompromise v otázke imigračných opatrení. Reagoval tak na ich návrh na obnovenie ochrany prisťahovalcov z Haiti, Salvádora a Afriky.

Macron v rozhovore pre BBC, z ktorého citovala agentúra DPA, ďalej povedal, že si s americkým partnerom telefonuje "veľmi pravidelne". "Vždy som veľmi priamy a úprimný... Niekedy sa mi podarí ho presvedčiť, inokedy nie."

Konzervatívny prezident Trump podľa neho nie je "klasickým politikom". "Je to prezident Spojených štátov a to je veľká krajina, takže s ním chcem pracovať a domnievam sa, že sme si vytvorili veľmi silný vzťah," dodal.

Liberálny Macron a Trump majú na niektoré politické témy rozdielne pohľady, ako napríklad na problematiku klimatických zmien. Francúzsky prezident ale napríklad pozval vlani v júli Trumpa ako čestného hosťa na vojenskú prehliadku v rámci Dňa dobytia Bastily v Paríži.

Trump bol prvým americkým prezidentom od Georgea Busha v roku 1989, ktorý sa zúčastnil na vojenskej prehliadke na Deň dobytia Bastily. Dôvodom bolo 100. výročie vstupu USA do prvej svetovej vojny po boku Francúzska.

TASR

