Letisko Viedeň-Schwechat sa rozrastie. Súd povolil výstavbu tretej dráhy

VIEDEŇ - Rakúsky Spolkový správny súd v stredu povolil kontroverzne vnímanú výstavbu tretej štartovacej a pristávacej dráhy medzinárodného letiska Viedeň-Schwechat. Realizáciu projektu však podmienil dodržaním stanovených podmienok.

Letisko Viedeň-Schwechat chce rozšíriť svoje kapacity, aby uspokojilo očakávaný každoročný nárast cestujúcich. ilustračné foto Zdroj:TASR

Pôvodne sa rovnaký súd vyjadril k celému projektu odmietavo. Rakúsky ústavný súd však v júni 2017 rozhodol, že tento verdikt bol nesprávny a sčasti svojvoľný, a že celú kauzu treba opätovne preskúmať.

Emisie skleníkových plynov

Výsledkom opätovného preskúmania je teraz povolenie výstavby pri stanovení podmienok v oblasti úrovne hluku z leteckej dopravy, koncentrácie emisií skleníkových plynov alebo prašnosti z výstavby.

Súd vyžaduje záruky, že sa v priebehu maximálne piatich rokov po uvedení novej dráhy letiska do prevádzky dosiahne neutralita letiska v oblasti emisií oxidu uhličitého. Už pred uvedením dráhy do prevádzky je však podľa stanoviska súdu, ktoré sprostredkoval rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF, potrebné prijať opatrenia, ktoré budú mať za následok zníženie množstva emisií CO2 o 30.000 ton. Výrazne prísnejšie hraničné hodnoty sa stanovili aj pre úroveň hluku v priebehu dňa a noci.

Spolkový správny súd pôvodne vlani vo februári zamietol projekt výstavby tretej dráhy so zdôvodnením, že by jeho realizácia viedla k zintenzívneniu leteckej dopravy, čo by mohlo prispieť k neželaným klimatickým zmenám.

Ústavný súd ústami svojho predsedu Gerharta Holzingera neskôr konštatoval, že súd nižšej inštancie "v niekoľkých ohľadoch výrazne nesprávne posúdil ustanovenú ústavnú judikatúru". Spolkový správny súd napríklad citoval systém emisných certifikátov EÚ, ale Holzinger upozornil, že za letecké emisie sú v rámci tohto systému zodpovedné letecké spoločnosti a nie letiská. Zdôraznil tiež, že sa nemožno odvolávať na parížsku klimatickú dohodu pri rozhodovaní v jednotlivých prípadoch.

Letisko Viedeň-Schwechat chce rozšíriť svoje kapacity, aby uspokojilo očakávaný každoročný nárast cestujúcich, ktorý je v súlade so všeobecným rozšírením leteckej dopravy v Európe.

TASR

