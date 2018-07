Kto sa zúčastnil šampionátu nepotrebuje víza. Rusku stačí legitimácia fanúšika

MOSKVA - Zahraniční návštevníci s "legitimáciou fanúšika" z práve skončených majstrovstiev sveta vo futbale budú mať do konca tohto roka mnohonásobný bezvízový vstup do Ruska. Oznámil to ruský prezident Vladimir Putin, ktorého v noci na pondelok citovala agentúra TASS.

Ruská federácia hostila majstrovstvá sveta vo futbale po prvý raz v histórii. Foto archív Zdroj:SITA/AP

"Zahraniční priaznivci, ktorí majú fanúšikovské preukazy, budú môcť do konca tohto roka profitovať z viacnásobného vstupu do Ruskej federácie bez víz," uviedol Putin. Platnosť daných kariet, ktoré držiteľov vstupeniek oprávňovali na vstup do Ruska počas šampionátu, mala pôvodne vypršať 25. júla.

Turnaj prilákal fanúšikov z celého sveta. "Našim hosťom musím len poďakovať," dodal šéf Kremľa s tým, že ruská strana bola varovaná pred možným chuligánstvom fanúšikov. "Snažili sa nás vystrašiť, ale každý sa správal najukážkovejším spôsobom a ukázal skutočné kvality športových priaznivcov," povedal Putin.

Ruský prezident ďalej poznamenal, že zahraniční fanúšikovia mali možnosť lepšie spoznať Rusko a jeho ľud. "Milióny z nich zmenili svoj názor na našu krajinu, a to je tiež skvelý výsledok. Šport a futbal dokážu spojiť ľudí na základe spoločných pravidiel, ako aj kultúrnych a ľudských hodnôt," zhodnotil Putin.

Ruská federácia hostila majstrovstvá sveta vo futbale po prvý raz v histórii. Šampionát trval od 14. júna do 15. júla a odohrával sa na štadiónoch v 11 mestách - Moskve, Petrohrade, Soči, Kazani, Saransku, Kaliningrade, Volgograde, Nižnom Novgorode, Rostove nad Donom, Jekaterinburgu a Samare.

TASR

