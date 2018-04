Prezident USA Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Archívne foto Zdroj:gettyimages.com

Na otázku, či sa krízová linka medzi armádami Ruska a USA využíva, aby sa predišlo potenciálnym ruským obetiam v prípade amerického útoku, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom podľa agentúry Reuters povedal: "Linka je využívaná a je aktívna. Vo všeobecnosti linku využívajú obe strany."

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok na Twitteri uviedol, že útok na Sýriu "sa môže začať veľmi skoro, alebo aj nie".

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”