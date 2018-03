Katalánci zablokovali cesty a diaľnice. Davy protestujú proti Puigdemontovmu zadržaniu

BARCELONA - Demonštranti zablokovali v utorok diaľnice a cesty v Katalánsku v rámci pokračujúcich protestov voči zadržaniu bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta. Ten čaká v Nemecku vo väzbe na rozhodnutie tamojšieho súdu o jeho prípadnom vydaní do Španielska.

Zdroj: TASR/AP

Agentúra AP s odvolaním sa na regionálny dopravný úrad v Katalánsku informovala, že v meste Figueres neďaleko hraníc s Francúzskom demonštranti zablokovali hlavnú diaľnicu vo východnom Španielsku. Rovnako tak zablokovali aj cestu medzi Tarragonou a Valenciou.

Protestujúci tiež narušili v utorok v ranných hodinách dopravu na niekoľkých cestách v katalánskej metropole Barcelona.

Nemecký súd v pondelok rozhodol, že Puigdemont ostane vo väzbe až do skončenia procesu, v ktorom sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do Španielska. Neočakáva sa, že by k tomu malo dôjsť do Veľkej noci.

Puigdemonta zadržali v nedeľu krátko predpoludním v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko na základe európskeho zatykača, keď po diaľnici A7 vstúpil z Dánska na územie Nemecka.

Španielsky najvyšší súd v Madride totiž v piatok rozhodol o opätovnom vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na Puigdemonta a šiestich ďalších katalánskych politikov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. V prípade, že by sa Puigdemont vrátil do Španielska, hrozilo by mu najmenej 25-ročné väzenie za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť svojím podielom na organizovaní vlaňajšieho referenda o osamostatnení Katalánska.

TASR

