Jedna porážka Mayovej za druhou. Lordi odmietajú "tvrdú" hranicu s Írskom

LONDÝN - Horná komora britského parlamentu schválila v stredu pozmeňovací návrh k zákonu o tzv. Brexite, ktorý od parlamentu vyžaduje postupovať tak, aby pri vystúpení Británie z EÚ nevznikla medzi Severným Írskom a Írskou republikou "tvrdá" hranica.

Britská premiérka Theresa Mayová. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Členovia Snemovne lordov návrh, ktorý od parlamentu vyžaduje postupovať v súlade s tzv. Veľkopiatkovou dohodou, schválili pomerom 309 k 242 hlasom.

Podľa spravodajskej televízie Sky News ide už o desiatu porážku v poradí, ktorú v Snemovni lordov utŕžila vláda premiérky Theresy Mayovej.

Veľkopiatková dohoda uzatvorená medzi britskou vládou, Severným Írskom a Írskou republikou zakotvila mierový proces a deľbu moci v Severnom Írsku. Jeden z jej aspektov momentálne ohrozuje odchod Británie z Európskej únie.

Po Brexite bude totiž hranica, ktorá oddeľuje Severné Írsko a Írsku republiku, jedinou pozemnou hranicou medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, ktoré naďalej ostane členom EÚ.

Európska komisia ešte vo februári navrhla zotrvanie Severného Írska na únijnom jednotnom trhu a v colnej únii s EÚ, aby sa zaistilo, že jeho hranica s Írskom sa nevráti k prísnemu režimu zahŕňajúcemu aj kontroly a fyzickú infraštruktúru. Britská premiérka Theresa Mayová však reagovala, že by to narušilo jednotný trh Spojeného kráľovstva, keďže by vznikla určitá forma hranice medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.

TASR

