Írsko láka firmy z Británie obávajúce sa dôsledkov Brexitu. Výhodou je aj nižšia firemná daň

HONGKONG - Írsko je pripravené pomôcť firmám z Británie, ktoré sa obávajú, že po odchode ostrovnej krajiny z Európskej únie prídu o práva predávať svoje produkty a služby na trhu EÚ. Povedal to Michael D'Arcy z írskeho ministerstva financií.

"Ak nastanú problémy, Írsko môže byť súčasťou riešení, čo sa týka pasportizácie," uviedol D'Arcy z írskeho ministerstva financií. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP

"Ak nastanú problémy, Írsko môže byť súčasťou riešení, čo sa týka pasportizácie," uviedol D'Arcy v rozhovore pre americkú televíziu CNBC na okraj Ázijského finančného fóra, ktoré sa v pondelok začalo v Hongkongu.

Pasportizácia znamená, že spoločnosti so sídlom v jednej z krajín Európskej únie môžu poskytovať svoje produkty a služby v rámci celého bloku. Viaceré firmy so sídlom v Británii majú obavy, že po brexite prístup na trh Európskej únie stratia. To využívajú mnohé krajiny EÚ, ktoré ponúkajú spoločnostiam so sídlom v Británii, aby svoju centrálu presunuli na ich územie.

"Po tom, ako Británia v marci 2019 opustí Európsku úniu, môžeme ponúknuť veľmi dobré riešenie pre firmy, ktoré by sa mohli dostať do ťažkostí," pokračoval D'Arcy, pričom dodal, že Írsko je krajina otvorená biznisu a protekcionizmus nepestuje.

Ako jednu z výhod ponúka Írsko silný finančný sektor, najmä však nízku firemnú daň. Tá dosahuje 12,5 %. Na porovnanie, v Británii táto daň dosahuje 19 %.

