Írsko čaká referendum o potratoch. Premiér Varadkar podporí kampaň za zmiernenie legislatívy

LONDÝN- Írsky premiér Leo Varadkar podporí kampaň za zmiernenie legislatívy o potratoch v nadchádzajúcom referende, ktoré sa bude tejto otázke venovať. Vyjadril sa tak v sobotu počas rozhovoru pre rádio spoločnosti BBC, v ktorom uviedol, že vyzve na zmiernenie "príliš reštriktívnych" zákonov. "Myslím si, že ľudia, čo podporujú potraty, za istých okolností sú za život. Verím v život, ale rozumiem, že sú okolnosti, pri ktorých tehotenstvo nemôže pokračovať," uviedol.

Írsko má v celej Európe najprísnejšiu protipotratovú legislatívu. Archívne foto Zdroj:SITA/AP

V lete sa v Írsku bude konať referendum o potratoch, v ktorom by sa občania mohli vyjadriť k tomu, či si prajú zrušiť 8. dodatok írskej ústavy, ktorý hovorí, že nenarodené dieťa má rovnaké právo na život ako jeho matka.

V referende by sa občania mohli vyjadriť k tomu, či si prajú zrušiť 8. dodatok írskej ústavy, ktorý hovorí, že nenarodené dieťa má rovnaké právo na život ako jeho matka, by sa malo konať v lete. Presné znenie otázok referenda zatiaľ nie je známe. Premiér avizoval, že vláda by sa mala na detailoch hlasovania dohodnúť v priebehu budúceho týždňa.

Írsko má v celej Európe najprísnejšiu protipotratovú legislatívu, interrupcie sú v krajine povolené len vo výnimočných prípadoch, ak je ohrozený život matky. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky je verejnosť ochotná hlasovať za zmiernenie danej legislatívy.

SITA

Diskusia