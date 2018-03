Generácia Putin. Mladým prezident vyhovuje, zmenu nechcú

MOSKVA - "Duša mladého študenta vyrastajúceho v Rusku túži po jednom silnom politikovi, ktorý pripomína cára" myslí si dvadsaťročná študentka žurnalistiky Jekaterina Mamajová. Nie je jediná.

Ruský prezident Vladimir Putin. Zdroj:Shutterstock

Jekaterina vie, že ruské médiá nie sú objektívne. Každý deň si však cestou na prednášku číta zahraničné spravodajstvo, ktoré je podľa nej k Rusku príliš tvrdé. Podľa politológa Gleba Pavlovského sa mladí iba utvrdzujú, že Západ chce zosadiť prezidenta a ich krajine hádže pod nohy polená. "Viera v Putina je tým pádom ešte väčšia," myslí si.

Študentka žurnalistiky predpokladá, že takto fungujú všetky médiá: "Chcú, aby sme zle zmýšľali o Amerike. Tipujem, že v Amerike robia to isté, snažia sa ľudí presvedčiť, aby mali zlú mienku o Rusoch."

Príbeh o biede a spasiteľovi

O tom prečo mladí majú radi Putinove Rusko napísal americký denník Washington Post a český server lidovky.cz. Generácia dvadsiatnikov nevie, aký bol život pred tým, ako sa dostal k moci. "Vyrástli s ním. Aj keď vedia, že má svoje chyby, väčšine to neprekáža, počas dospievania im nič nechýbalo," tvrdí politológ.

"Motivácia mladých študentov sa často nachádza v histórii rodín. Väčšina žila v biede a nemali prácu.Teraz ju majú a vďačia za to Putinovi. Deťom kladú na srdce, aby ho uctievali," píše The Washington Post. V Kurgane, kde žije Jekaterina, bola pred deväťdesiatými rokmi doba taká zlá, že vás mohli v autobuse zabiť len za to, že ste si sadli na nesprávne miesto.

Navaľný má pravdu, ale aj smolu

Putinoví verí aj osemnásťročný podnikateľ Dmitrij Šaburov: "Keď sa zobudím vo svojom byte, nikto ma neťahá do gulagu." Nedávno sa presťahoval z vidieku do mesta a darí sa mi. Oceňuje, že si mohol založiť biznis a že môže cestovať do zahraničia: "Hranice sú pre nás otvorené a to ma naozaj teší."

Opozičný politik Alexej Navaľný. Zdroj: TASR/AP

Šaburov sledoval videá opozičného politika Alexeja Navaľného o vládnej korupcii. Znepokojujú ho, rovnako ako drsné praktiky polície počas protestov. Hlas vo voľbách by mu však nedal.

"Nemáme čas na nevyskúšaného lídra, akým Navaľný je," myslí si. "Zmena by mohla viesť ku kolapsu krajiny. Keď sa pozrieme do minulosti, je lepšie, aby všetko pokračovalo ako doteraz."

Bezpečné Rusko

"O Putinovi už vieme všetko," tvrdí dvadsaťročný študent Pavel Rybin. "Ako ho ľudia znovu zvolia, bude pokoj a ticho."

Myslí si, že prezident zabránil Ukrajine v rozširovaní sa na ruskom teriróriu: "Na našich hraniciach sú tanky. Máme dobré vojská obraňujúce naše hranice. Ak by sme zvolili niekoho iného, mohli by sme od neho očakávať to isté?"

Informácie získava Rybin z ruskej štátnej televízie. O ruskom zásahu do amerických volieb nepočul nič. "Viem len, že sa Veľká Británia mieša do ruských volieb. Neviem prečo,"odvetil.

Módny patriotizmus

"Patriotizmus je teraz trendom," hovorí novinár Alexej Dedov. Na Rybina, Šaburova a Mamajovú očividne platí kremeľská stratégia "riadenej demokracie," píše Washington Post. "Vytvorí ilúziu politickej slobody aj napriek autoritárskej realite."

Je ťažké presvedčiť ich o tom že začiatok Putinovej kariéry bol zhodou šťastných náhod, pretože stúpla cena ropy a Rusko na tom zbohatlo. Keby tomu tak nebolo, pri moci by sa neudržal. V súčasnosti ekonomika stagnuje, od roku 2008 rastie ledva jedno percento za rok.

Putin sa už chystá na marcové voľby. Zdroj: Shutterstock

Niektorí analytici predpovedajú, že po voľbách v marci 2018 bude tlak na opozíciu ešte agresívnejší. V súčasnosti má Putin podľa prieskumu nezávislej ruskej firmy Levada podporu 81 percent obyvateľov a za prezidenta by hovolilo 86 percent ľudí vo veku 18 až 24 rokov.

Politológ Šaburov nevidí na obzore žiadnu veľkú zmenu. Ľudia majú na očiach klapky. Boja sa, že ak spadnú, uvidia, čo vidieť nechcú. "Bude to ako s Fidelom Castrom," dodáva Šaburov. "Pretrvá až do smrti."

