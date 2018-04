Francúzsko sa zapojilo do vyšetrovania kauzy Skripaľ. Veľvyslanec presadzuje odpolitizovaný prístup

NEW YORK - Francúzsky vyslanec v OSN Francois Delattre informoval, že na aktivitách britských vyšetrovateľov v kauze dvojitého agenta Sergeja Skripaľa sa zúčastňuje aj Francúzsko, ktoré je pripravené poskytnúť Británii akúkoľvek pomoc.

Skripaľa v minulosti v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu. Foto archív Zdroj: TASR/AP

Delattre v noci na piatok v rámci zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku vyhlásil, že Francúzsko nikdy nedovolí beztrestné používanie chemických zbraní.

Veľvyslanec podľa agentúry TASS v mene svojej krajiny vyhlásil: "Vyzývame Rusko, aby objasnilo, kto nesie zodpovednosť za útok v Salisbury", kde 4. marca v bezvedomí našli Skripaľa i jeho dcéru Juliju.

Delattre podporil aj postoj Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá chce do Británie vyslať skupinu expertov. Vyslovil sa za "čisto technický" a "odpolitizovaný" prístup ku kauze Skripaľ.

Politické ciele

Zvolanie piatkového zasadnutia BR OSN, ktoré iniciovala Moskva, označil Delattre za ďalší pokus Ruska využiť toto grémium na svoje politické ciele.

Zapojenie sa Francúzska do vyšetrovania kauzy Skripaľ britskými úradmi vyvolalo nevôľu Ruska, ktoré do Paríža zaslalo nótu so žiadosťou o vysvetlenie príčin zapojenia francúzskych expertov a zdieľanie už dosiahnutých výsledkov.

Aj Čína

Na objektívne prešetrenie prípadu Skripaľ vyzvala aj Čína. Spojené štáty, tak ako doteraz, deklarovali, že podľa ich názoru vinu za pokus o otrávenie Skripaľa bojovým plynom nesie Rusko.

Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Skripaľa v minulosti v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu.

Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.

Americkí diplomati opustili Rusko

Americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré citovala televízna stanica CNN, informovalo, že 60 diplomatov odišlo v ranných hodinách z Ruskej federácie v súlade s rozhodnutím Moskvy vyhlásiť ich za nežiaduce osoby.

Američania dostali od Kremľa príkaz odísť po tom, ako Washington reagoval na incident s bývalým ruským agentom Sergejom Skripaľom vyhostením 60 ruských diplomatov.

Biely dom tvrdí, že títo Rusi, z ktorých 48 pracovalo na ruskej ambasáde vo Washingtone a 12 na ústredí OSN v New Yorku, sú tajnými agentmi pod diplomatickou maskou.

Moskva takéto obvinenia odmieta, rovnako ako aj zodpovednosť za chemický útok na dvojitého špióna Skripaľa a jeho dcéru. USA trvajú na tom, že vykázaní Američania sú riadnymi zamestnancami rezortu diplomacie.

"Vyjadrujeme poľutovanie nad rozhodnutím Ruska vypovedať našich diplomatov, oddaných profesionálov, ktorí vynikajúco reprezentovali Spojené štáty so snahou budovať mosty medzi oboma krajinami, aby sme mohli spoločne nachádzať riešenia zdieľaných problémov," uviedol vo vyhlásení nemenovaný americký činiteľ.

TASR

Diskusia