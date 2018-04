Francúzsko opäť paralyzuje štrajk v doprave. Železničiari protestujú proti vládnej reforme

PARÍŽ - Zamestnanci francúzskej štátnej železničnej spoločnosti SNCF v pondelok pokračujú vo svojom štrajku proti vládou navrhovanej reforme. Ako informovala webová stránka denníka Le Figaro, doprava na železniciach vo Francúzsku bude opäť výrazne obmedzená a očakávajú sa tiež problémy v cestnej doprave.

Podobné narušenie železničnej dopravy vo Francúzsku očakávajú aj v utorok. Ilustračné foto Zdroj:AP Photo/Francois Mori

Už ráno sa na cestách v parížskej metropolitnej oblasti - Ile-de-France - vytvárali kolóny áut v celkovej dĺžke vyše 300 kilometrov, uviedol dopravný portál Sytadin. Ľudia sa na sociálnych sieťach sťažovali, že majú opäť problém dostať sa do práce.

Pokiaľ ide o premávku superrýchlych vlakov triedy TGV, na trate v pondelok vypravia v priemere jednu z piatich súprav, čo je pre cestujúcich lepší stav ako minulý týždeň, keď sa štrajk začínal a keď železnice vypravili len jeden z ôsmich vlakov TGV. Na niektorých linkách však vlaky TGV nebudú premávať vôbec.

O niečo horšia má byť situácia v železničnej doprave v rámci Ile-de-France, kde bude premávať približne tretina spojov regionálnych sietí RER a TER. Vlaky triedy Intercités budú tiež výrazne obmedzené - očakáva sa, že vypravia len jeden zo šiestich spojov.

Pokiaľ ide o medzinárodné vlakové spojenia, SNCF zabezpečia premávku troch zo štyroch spojov triedy Eurostar medzi Francúzskom a Britániou. Preprava vlakmi Thalys do Belgicka bude "v takmer obvyklom režime". Do Švajčiarska pôjde jeden zo šiestich vlakov triedy Lyria, smerom do Nemecka vypravia jeden z troch vlakov, ktoré mali vyjsť na trať podľa grafikonu, a do Španielska pôjde jeden z piatich vlakov.

Vlakové spojenie medzi Francúzskom a Talianskom je opäť prerušené, podobne ako v prvých dňoch štrajku. Podobné narušenie železničnej dopravy vo Francúzsku očakávajú aj v utorok.

Odborári spoločnosti SNCF naplánovali svoj štrajk na celkove 36 dní do konca júna, pričom obmedzenia v doprave trvajú vždy dva po sebe nasledujúce dni.

Odborári a zamestnanci SNCF svojím štrajkom protestujú proti návrhu reformy SNCF, ktorý vláda v pondelok popoludní predstaví poslancom Národného zhromaždenia. Rozprava o zákone o reforme SNCF bude trvať do štvrtka. O zákone sa bude hlasovať 17. apríla.

TASR

