Francúzsko avizovalo skoré diplomatické iniciatívy pre Sýriu. Budú zamerané na riešenie dlhoročného konfliktu

PARÍŽ/BERLÍN/MOSKVA - Po vzdušných útokoch západných štátov v Sýrii avizovalo Francúzsko v sobotu skoré diplomatické snahy zamerané na hľadanie mierového riešenia tamojšieho dlhoročného konfliktu.

Francúzsko, USA a Británia v noci na sobotu vykonali vzdušné útoky na ciele v Sýrii, a to v odplate za údajný útok chemickými zbraňami, z ktorého obviňujú sýrsku vládu. Ilustračné foto Zdroj:SITA/AP

"Francúzsko sa znova chopí iniciatívy v Bezpečnostnej rade (OSN), aby sme sa postarali o to, že sa pohybujeme smerom k mierovému urovnaniu sýrskej krízy," povedal šéf francúzskej diplomacie Jean-Yves Le Drian v sobotu večer pre televíziu TF1. "Už v pondelok sa chopíme iniciatív - v Bezpečnostnej rade v New Yorku, v Bruseli na stretnutí ministrov zahraničných vecí (EÚ) - a so všetkými, ktorí chcú stanoviť časový plán," citovala ho agentúra DPA.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas už predtým počas dňa ohlásil, že jeho krajina sa hodlá spoločne s Francúzskom zasadiť za vytvorenie medzinárodného formátu "vplyvných štátov", ktorý by mohol pohnúť politický proces v Sýrii dopredu.

Francúzsko, USA a Británia v noci na sobotu vykonali vzdušné útoky na ciele v Sýrii, a to v odplate za údajný útok chemickými zbraňami, z ktorého obviňujú sýrsku vládu. V Sýrii zúri už sedem rokov občianska vojna, mierové rozhovory v Ženeve pod záštitou OSN boli doposiaľ bezvýsledné, pripomína DPA.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v sobotňajšom vyhlásení uviedlo, že letecké útoky trojice západných krajín v Sýrii uštedrili úder práve tomuto ženevskému procesu. Podľa vyhlásenia rezortu, ktorý priniesla štátna tlačová agentúra TASS, západné krajiny takto podporili extrémistov v Sýrii a naznačili snahu rozdeliť tento štát. Sýrski extrémisti totiž môžu dostať príležitosť na preskupenie svojich síl, čo predĺži vojnu a skomplikuje politické riešenie, tvrdí ruský rezort.

TASR

