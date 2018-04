Facebook čelí škandálu. Únik dát sa môže týkať aj miliónov Európanov

BRUSEL - Facebook Európskej komisii (EK) potvrdil, že obeťami škandálu okolo nepovoleného získavania osobných údajov môže byť aj vyše 2,7 milióna ľudí z Európy. Uviedol to v piatok hovorca EK Christian Wigand, ktorého citovala agentúra AP.

Facebook v stredu priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov. Ilustračné foto Zdroj:profimedia.sk

Facebook v stredu priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov. Najprv sa hovorilo o 50 miliónoch používateľov, ktorých osobné dáta z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica a následne údajne použila na ovplyvnenie amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Wigan povedal, že ohľadne tohto rozsiahleho úniku dát bude eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová začiatkom budúceho týždňa telefonovať s riaditeľom Facebooku Markom Zuckerbergom.

EÚ a predstavitelia Facebooku chcú spoločne posúdiť zmeny v ochrane osobných údajov jeho používateľov, na základe ktorých by sa malo zamedziť podobným únikom, a zároveň aj to, ako sa táto spoločnosť bude musieť prispôsobiť novým európskym pravidlám ochrany osobných údajov. Tie by mali začať platiť v máji.

Podľa Wiganda predstavitelia EÚ z oblasti ochrany osobných dát prediskutujú v priebehu niekoľkých dní "rázny koordinovaný postup" v rámci riešenia tejto problematiky.

Sociálna sieť Facebook čelí kritike už niekoľko týždňov, odkedy informátor z Cambridge Analytica prišiel s tvrdením, že táto analytická firma získala údaje používateľov Facebooku na to, aby pomohla v amerických prezidentských voľbách zvíťaziť Donaldovi Trumpovi.

TASR

Diskusia