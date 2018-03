Katalánski separatistickí lídri vlani v októbri neúspešne deklarovali nezávislosť od Španielska, čím podľa súdov porušili španielsku ústavu. Foto archív Zdroj:TASR/AP

Pochod organizovala popredná separatistická skupina Katalánske národné zhromaždenie (ANC) pod heslom "Republika teraz!". Mnohí demonštranti mávali vlajkami hnutia za nezávislosť. Presnejšie odhady počtu účastníkov neboli k dispozícii.

ANC žiada, aby sa tri politické strany presadzujúce nezávislosť dohodli na regionálnej vláde a čo najrýchlejšie vyhlásili "Katalánsku republiku". Separatisti v decembrových predčasných regionálnych voľbách totiž znova získali v katalánskom parlamente tesnú väčšinu.

