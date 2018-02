Henrik si želal, aby bol po smrti spopolnený. Zdroj:AP/TASR

Kráľovná mala počas obradu v očiach slzy, ale aj úsmev na perách. Členovia kráľovskej rodiny sa občas držali za ruky, napísala tlačová agentúra DPA.

Vo Francúzsku narodený šľachtic Henrik zomrel 13. februára neskoro večer vo veku 83 rokov. V súlade s Henrikovou poslednou vôľou mať súkromný pohreb sa na smútočnom obrade zúčastnilo len okolo 60 hostí, medzi ktorými sa nachádzali i členovia Henrikovej rodiny z Francúzska.

Kaplnka bola plná kvetov a vencov a pred ňou stála čestná stráž z troch ozbrojených zložiek - z pozemných, námorných a vzdušných síl.

Medzi ďalšími prítomnými boli predsedníčka dánskeho parlamentu Pia Kjaersgaardová a dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen.

Na pohrebe sa zúčastnil takisto francúzsky veľvyslanec v Dánsku Francois Zimeray. Pred týždňom zverejnil na Twitteri odkaz, že "jeho kráľovská výsosť princ Henrik bol najfrancúzskejším Dánom, najdánskejším Francúzom".

"Zaujímavý, nevyspytateľný, odvážny a francúzsky!" povedal kaplán Erik Norman Svendsen v pohrebnej reči.

Svendsen spomenul aj to, ako Henrik občas zápasil so svojou obmedzenou úlohou v dánskej kráľovskej rodine, a jeho nebojácnosť vyjadriť želanie, že chce zastávať poprednejšie postavenie.

Henrik sa oženil s Margrethe v roku 1967, keď bola ešte korunnou princeznou. Kráľovnou Margarétou II. sa stala v roku 1972. Henrik zostal princom.

"Napriek týmto jeho názorom Henrikovu lásku k rodine nijako neovplyvnila kritika vlastného postavenia na verejnosti," dodal kaplán.

Vlani v auguste spôsobil Henrik rozruch, keď oznámil, že nebude pochovaný pri manželke v katedrále v Roskilde, kde sú členovia kráľovskej rodiny ukladaní do hrobu od roku 1559. Pre kráľovský pár bol už pritom pripravený špeciálne navrhnutý sarkofág. Toto jeho rozhodnutie sa vnímalo ako porušenie tradície. Kráľovná ho akceptovala.

Nasledujúci mesiac palác oznámil, že princ trpí demenciou a následky sú "vážnejšie, než sa pri jeho veku očakávalo". Palác dodal, že Henrik ešte viac obmedzí svoje kráľovské povinnosti. Z mnohých oficiálnych aktivít sa pritom stiahol už v roku 2016.

Kráľovský pár oslávil v roku 2017 v súkromí zlatú svadbu, teda 50. výročie sobáša.

Henrik si želal, aby bol po smrti spopolnený, čo je ďalšie porušenie tradície. Kráľovský palác minulý týždeň oznámil, že splní vôľu Henrika a polovicu jeho popola rozptýlia nad morom, druhú pochovajú v urne v súkromnej záhrade kráľovskej rodiny na zámku Fredensborg, približne 40 kilometrov severne od Kodane, kde aj zomrel.

Na zámok Fredensborg prišiel krátko pred svojou smrťou, z nemocnice v Kodani, kde ho od minulého mesiaca liečili na problémy s pľúcami.

Kostolné zvony vyzváňali v utorok po celej krajine pol hodiny pred smútočným obradom a pol hodiny po jeho skončení.

Desať členov kráľovskej stráže v uniformách s červenými kabátikmi vynieslo rakvu s Henrikovými pozostatkami z kaplnky a uložilo do čakajúceho pohrebného auta. Jazdu začalo za zvukov pochodu, skomponovaného na počesť Henrikovej svadby.

PRINCE HENRIK'S coffin is currently at Christian IX's Mansion, Amalienborg, but will be moved to the Palace Church at Christiansborg this evening at 6pm. © Keld Navntoft/Det Danske Kongehus pic.twitter.com/tttzykfH7n