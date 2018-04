Cséfalvayová komentuje maďarskú volebnú kampaň: Slovensko by sa nikdy nemalo uberať takouto cestou

BRATISLAVA - Priebeh volebnej kampane v Maďarsku bol podľa predsedníčky Zahraničného výboru NR SR Kataríny Cséfalvayovej ukážkou toho, kam by sa Slovensko nikdy nemalo uberať.

Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová. Archívne foto Zdroj:TASR - Jakub Kotian

Ako povedala Cséfalvayová dnes pre agentúru SITA, podobne dôležitý ako výsledky volieb do maďarského parlamentu je aj samotný priebeh volebnej kampane, ktorý ukazuje, že zápas o demokraciu je nikdy nekončiacim procesom, ktorý sa nezavŕšil ani vstupom krajiny do Európskej únie.

„Na príklade Maďarska najlepšie vidíme, ako sa z progresívnej štandardnej politickej strany ako bol Fidesz stane zajatec moci, populizmu a extrémizmu,“ vyhlásila. Podľa Cséfalvayovej by sme mali odmietnuť tento smutný príbeh, keď sa politická strana v túžbe udržať si moc neštíti extrémistických prejavov, ako sú napríklad billboardy strašiace Georgom Sorosom.

„Tie mnohokrát išli do takého suterénu, že sú z toho bezradní aj kovaní extrémisti z Jobbiku. Tak, ako pri nás stáli priatelia, susedia a spojenci v časoch mečiarizmu, tak musíme aj my podporovať a povzbudzovať to dobré a demokratické, čo v maďarskej spoločnosti zostalo,“ konštatovala Katarína Cséfalvayová.

Maďarské voľby v nedeľu hladko vyhrala strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, pričom si v parlamente udržala dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Vyplýva to z predbežných výsledkov volieb. Fidesz a jeho malý spojenec Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) spolu získali 133 zo 199 kresiel v parlamente, čo je minimum pre dvojtretinovú väčšinu.

