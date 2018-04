Bývalý bodyguard bin Ládina žije v Nemecku. Na sociálnych dávkach získava peknú sumu

BERLÍN - Tunisan, ktorý v minulosti slúžil ako bodyguard Usámu bin Ládina, žije od roku 1997 v Nemecku a mesačne dostáva sociálnu podporu 1168 eur. Informovala o tom v utorok stanica BBC s odvolaním sa na nemecké médiá.

Bin Ládin viedol teroristickú sieť al-Káida. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Uvedenú sumu odhalila vláda spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko po tom, ako sa o tohto muža, známeho ako Sami A., zaujímala krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). Muž odmieta svoju prepojenosť na džihádistov. Nemecké úrady však jeho deportáciu do Tuniska vzhľadom na obavy z možného mučenia vylúčili.

Podľa svedeckej výpovede na nemeckom protiteroristickom procese v roku 2005 slúžil Sami A. niekoľko mesiacov v roku 2000 ako jeden z bin Ládinových osobných strážcov v Afganistane. On to odmieta, súd v Düsseldorfe však dal za pravdu svedkom. Muža vyšetrovali pre údajné vzťahy so sieťou al-Káida v roku 2006, ale neobvinili ho.

Sami A. žije so svojou nemeckou manželkou a štyrmi deťmi v meste Bochum na západe krajiny. V roku 1999 dostal povolenie na dočasný pobyt v Nemecku. Jeho žiadosť o azyl v roku 2007 zamietli, pretože ho nemecké úrady registrovali ako bezpečnostné riziko. Denne sa musí hlásiť na policajnej stanici.

Podozrivým džihádistom hrozí v severnej Afrike mučenie, tvrdí nemecká vláda. Tunisko ani jeho arabskí susedia preto nie je na zozname bezpečných krajín pôvodu, do ktorých je možné deportovať migrantov. Mučenie je zakázané na základe Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Bin Ládin viedol teroristickú sieť al-Káida a nariadil aj rozsiahle útoky na USA z 11. septembra 2001. V roku 2011 ho zabili špeciálne americké jednotky počas prepadovej operácie v pakistanskom meste Abbottábád. Najmenej traja zo samovražedných pilotov útokov 9/11 boli členmi bunky al-Káidy pôsobiacej v nemeckom Hamburgu.

TASR

