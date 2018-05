Bývalého člena AfD usvedčili z podnecovania nenávisti. Za svoje výroky zaplatí

BERLÍN - Bývalého regionálneho lídra pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Holgera Arppeho usvedčili z podnecovania k nenávisti k moslimom, ktorého sa mal dopustiť príspevkami zverejnenými na internete.

Bývalého regionálneho lídra AfD usvedčili z podnecovania nenávisti k moslimom. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Súd v meste Rostock uložil v pondelok Arppemu za zmienené výroky zaplatenie pokuty vo výške 9000 eur, informovala v pondelok s odvolaním sa na nemecké média agentúra AP.

Politik mal na webe napísať, že Británia by sa mala premeniť na akýsi "karanténny ostrov" pre moslimov žijúcich v Európe. On sám poprel, že by takýto výrok zverejnil.

Podľa pondelňajšieho rozhodnutia súdu zverejňoval Arppe v roku 2010 pod pseudonymom na internete obdobné príspevky. Súd v Rostocku dal takýmto verdiktom za pravdu súdu nižšej inštancie a zamietol politikovo odvolanie.

Arppe je členom regionálneho parlamentu v nemeckej spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. V minulosti bol tiež členom AfD, zo strany však vlani odišiel, aby podľa vlastných slov zabránil jej poškodeniu pre iné výroky obhajujúce násilie, ktorých sa mal dopustiť v súkromnej internetovej komunikácii a ktoré prenikli na verejnosť.

TASR

