Británia odmieta zapojenie Ruska do vyšetrovania útoku na Skripaľa: Bolo by to zvrátené

HAAG - Británia odmieta možnosť, že by v prípade otravy bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije prebiehalo spoločné vyšetrovanie s účasťou Ruska. Vyjadril sa tak v stredu úradujúci stály zástupca Londýna pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) John Foggo, ktorého slová citovala agentúra AP.

Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury. Archívne foto Zdroj:SITA/AP

"Zvrátený postup"

Ako povedal tento predstaviteľ na zasadnutí Výkonnej rady OPCW, dohovor ohľadne tejto organizácie so sídlom v holandskom Haagu neobsahuje nijakú požiadavku, ktorá by nútila obeť "zapojiť pravdepodobného páchateľa do spoločného vyšetrovania". Takýto postup by považoval za "zvrátený".

Na žiadosť Ruska sa v stredu v Haagu koná mimoriadne zasadnutie Výkonnej rady OPCW, na ktorom sa má diskutovať o kauze Skripaľ. Agentúra TASS s odvolaním sa na nemenované zdroje predtým uviedla, že predstaviteľ Británie pri OPCW sa na tomto rokovaní nezúčastní.

AP v tejto súvislosti citovala vyhlásenie hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej, podľa ktorého je Rusko "pripravené na komplexnú, vysoko profesionálnu a otvorenú spoluprácu na prípade Skripaľ so Spojeným kráľovstvom, a to v bilaterálnom formáte, ako aj v rámci OPCW".

Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žili. Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta a najnovšie žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom boli jeho tvrdenia založené.

TASR

