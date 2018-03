Berlínčan stavil na správne čísla. V Eurojackpote vyhral desiatky miliónov eur

MUNSTER/BERLÍN - Tipujúci z Berlína vyhral v piatok vyše 42 miliónov eur v lotérii Eurojackpot, keď predtým stavil na čísla 15, 23, 28, 33, 36 a dodatkové "euročísla" 4 a 7. Agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na oznámenie lotériovej spoločnosti Westlotto.

Do lotérie Eurojackpot sa môžu zapojiť tipujúci v 18 európskych krajinách. Archívne foto Zdroj:TASR

Na hlavného výhercu, ktorým by však mohla byť aj skupina tipujúcich, čaká presne 42.670.719 eur a 30 centov. Ďalších šesť hráčov z Nemecka získalo po necelých 318-tisíc eur.

Dve z vedľajších výhier poputujú do Bavorska, ďalšie tri do Severného Porýnia-Vestfálska a zvyšná do Porýnia-Falcka, uviedla DPA.

Do lotérie Eurojackpot sa môžu zapojiť tipujúci v 18 európskych krajinách. Hlavnú výhru získa ten, kto uhádne päť z 50 a súčasne dve z desiatich čísiel.

TASR

