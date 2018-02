Policajné zdroje odhadli počet účastníkov na 140-tisíc. Zdroj:AP/TASR

Na masovej akcii sa zúčastnili aj konzervatívni a pravicovopopulistickí politici, či biskupi z rôznych častí krajiny Helénov.

Jedným z hlavných rečníkov na mítingu bol svetoznámy grécky skladateľ Mikis Theodorakis (92), ktorý okrem iného podľa tlačovej agentúry DPA vyhlásil: "Nikdy nebudeme súhlasiť, aby názov Macedónsko v akejkoľvek podobe niesla iná krajina".

Policajné zdroje odhadli počet účastníkov na 140-tisíc, organizátori však hovorili o takmer milióne demonštrantov.

Grécki novinári odhadovali, že sa na najväčšom mítingu v Aténach v ostatných rokoch vôbec zúčastnilo asi 300-tisíc ľudí.

V ankete, ktorej výsledky zverejnili v nedeľu konzervatívne noviny Kathimerini, sa 71 percent respondentov vyjadrilo odmietavo k použitiu slova Macedónsko v názve susednej krajiny v akejkoľvek forme.

Za možný označil posun v riešení 26-ročného sporu medzi Gréckom a Macedónskom ohľadom názvu postjuhoslovanskej republiky začiatkom týždňa hovorca Organizácie Spojených národov Farhan Haq. Podľa jeho slov došlo k "určitému pozitívnemu posunu" v príslušnom dialógu.

"Hands off Macedonia", "Macedonia is Greek" and "We won't leave until we are vindicated" - Thousands of Greeks urge Athens not to compromise in 27-year Macedonia name row with Skopje https://t.co/mjGIS6cokt pic.twitter.com/7QxSfxP9Aw