Assangeovi zakázali prístup na internet. Zakladateľ WikiLeaks mohol príspevkami narušiť medzinárodné vzťahy

LONDÝN - Ekvádorská vláda zakázala prístup na internet zakladateľovi stránky WikiLeaks Julianovi Assangeovi, ktorý sa už viac ako päť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Informoval o tom v stredu na svojej webovej stránke denník Independent.

Ekvádor poskytol 46-ročnému Austrálčanovi politický azyl po tom, ako v júni 2012 našiel útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v britskej metropole. Foto archív Zdroj:TASR/AP

Assange údajne vyvolal rozhorčenie ekvádorskej vlády zverejňovaním správ, ktoré by mohli narušiť vzťahy Ekvádoru s inými krajinami.

"Ekvádorská vláda je presvedčená, že Assangeovo správanie v podobe zverejňovania príspevkov na sociálnych médiách ohrozuje dobré vzťahy, ktoré táto krajina má s Britániou, zvyškom EÚ a inými krajinami," uvádza sa vo vyhlásení ekvádorskej vlády zverejnenom na Twitteri.

Ekvádor poskytol 46-ročnému Austrálčanovi politický azyl po tom, ako v júni 2012 našiel útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v britskej metropole. Quito mu poskytlo ochranu preto, že mu vtedy v súvislosti s údajným znásilnením hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska. Zároveň mu potenciálne hrozilo aj vydanie zo Švédska do USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejňovaním amerických tajných dokumentov na stránke WikiLeaks.

TASR

