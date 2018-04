Afgánec požiadal v Rakúsku o azyl. Súd ho však poslal do väzenia

FELDKIRCH - Na 3,5 roka za mreže poslal v piatok Krajinský súd vo Feldkirchu v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko 43-ročného žiadateľa o azyl z Afganistanu, ktorý bol pred útekom zo stredoázijskej krajiny do Európy členom teroristického zoskupenia Hezbe islámí Gulbuddín (HIG), a to v období rokov 2002-2015.

Afganca previezli priamo zo súdnej sieni do justičného zariadenia vo Feldkirchu. Ilustračné foto Zdroj:shutterstock.com

Päťnásobný otec sa v súdnej sieni označil za nevinného. Podľa súdu sa obžalovaný zradikalizoval, aby pomstil brata, ktorý padol v bojoch s príslušníkmi hnutia Taliban. Informácie priniesla tlačová agentúra APA a rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.

Afganec sa do Rakúska dostal v roku 2015, požiadal v alpskej republike o azyl a ubezpečil, že bol iba členom rovnomennej politickej strany. Nepriznal účasť na bojových akciách a poprel, že by sa kedykoľvek bol zapojil do teroristických operácií.

V procese vypovedal v piatok aj nemecký expert na Afganistan Thomas Ruttig, ktorý tak osobne doplnil znalecký posudok poskytnutý už skôr súdu. Zodpovedal pri tom otázky týkajúce sa cieľov predmetného zoskupenia vrátane presadenia princípov islamského práva šaríja, ako aj spojitosť tejto organizácie s teroristickými útokmi s využitím trhavín.

Musel o tom vedieť

Senát dospel aj na základe jeho slov k jednoznačnému záveru, že HIG je teroristické zoskupenie a že obžalovaný o tom musel vedieť. Pri vynesení verdiktu zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť doterajšiu bezúhonnosť obžalovaného a jeho spoluprácu pri hľadaní pravdy, ale ako priťažujúci fakt dlhé obdobie členstva v spomínanej organizácii.

Afganca previezli priamo zo súdnej sieni do justičného zariadenia vo Feldkirchu, kde vyčká vo väzbe na ďalší vývoj prípadu, pretože rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

TASR

