PRAHA - Kritiku za konanie v kauze novičok, ako aj v súvislosti s vydaním údajného ruského hackera Jevgenija Nikulina do USA si vyslúžil v utorok v Prahe prezident ČR Miloš Zeman od členov zahraničného výboru Senátu.

Podľa ich názoru hlava štátu dlhodobo uprednostňuje vlastnú agendu na úkor zahraničnej politiky krajiny a predstavuje tak bezpečnostné riziko. Informáciu zverejnil internetový server Novinky.cz.

"V uprednostňovaní tejto vlastnej agendy prezidenta republiky na úkor oficiálnej zahraničnej politiky štátu vidí výbor bezpečnostné a zahraničnopolitické riziko. Vyzýva preto prezidenta ČR, aby sa takéhoto konania ďalej zdržal a rešpektoval Ústavou ČR vymedzené právomoci," cituje server z vyhlásenia senátorov z výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť.

Senátori odsúdili napríklad výzvu prezidenta, ktorý Bezpečnostnú informačnú službu (BIS) požiadal o pátranie, či sa na území krajiny vyvíjala alebo skladovala nervovoparalytická látka novičok, spájaná s otravou niekdajšieho ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Británii. "Chápeme to ako gesto spochybňujúce zahraničnopolitickú orientáciu štátu, dôveryhodnosť jeho spojencov a napomáhajúce v šírení lživého obvinenia ČR zo strany Ruskej federácie," uviedli podľa Novinky.cz senátori.

Jedenásť senátorov z rôznych politických strán odsúdilo i zasahovanie hlavy štátu a jej spolupracovníkov do kauzy Nikulin. Zeman jeho vydanie do USA označil za netradičný postup a dokonca sa usiloval presadiť, aby muža vydali do Ruskej federácie. Toto konanie a ovplyvňovanie celého procesu vážne ohrozuje postavenie ČR v rámci bezpečnostných štruktúr, dôveru v právny štát, politickú stabilitu a dôveryhodnosť krajiny, domnievajú sa senátori.

