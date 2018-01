Medzi zranenými sú aj dvaja hasiči, ktorí sa prepadli cez podlahu pri zásahu. Zdroj:AP/TASR

Ten spresnil, že dvaja ľudia zomreli ešte pred príchodom záchranárov.

Podľa informácií servera Lidovky.cz začala vnútri hotela horieť zrejme klimatizácia, následne sa dym rozšíril do všetkých podlaží. Zranených má byť okolo 40 osôb, stav niektorých je vážny; mnohí zo zranených sa nadýchali splodín.

Medzi zranenými sú aj dvaja hasiči, ktorí sa prepadli cez podlahu pri zásahu. Mali by mať len ľahšie zranenia.

Na mieste zasahujú hasiči takmer zo všetkých profesionálnych staníc, informoval na Twitteri Hasičský záchranný zbor hlavného mesta Prahy.

Hasiči vyhlásili tretí zo štyroch stupňov požiarneho poplachu a aktivovali tzv. traumaplán. Nasadený je aj policajný vrtuľník.

Podľa webu iDNES.cz hotel už po 19.00 h nehorel, ale je stále silno zadymený. Na mieste zasahuje 16 hasičských jednotiek a približne 100 hasičov.

