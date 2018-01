Trinásťročný Čech ukradol auto. Prestriekal ho a jazdil na ňom do školy

PRAHA / BRATISLAVA - Trinásťročný chlapec z Tachova neodolal príležitosti, ktorá sa mu nečakane naskytla. Vlani vo februári našiel na chodbe v paneláku, kde býva s rodičmi, kľúče od auta. Zistil, že sú od jedného zo zaparkovaných vozidiel pred vchodom.

Ilustračné foto. Zdroj:TASR/Štefan Puškáš

Chlapec potom so strieborným Fiatom Punto odišiel mimo mesta, kde ho sprejom čiastočne prestriekal na čierno, zložil dole ešpézetky a viac ako desať dní s ním jazdil, a to aj do školy. O prípade teraz za zatvorenými dverami rokoval súd pre mládež, keďže deti do pätnásť rokov nie sú trestne zodpovedné a môžu ich potrestať len výchovným opatrením. Informoval o tom web Novinky.cz.

Ukradol auto susedke

"Uznal, že už to bolo za hranicou výmyslov, ktorými sa bežne bavia jeho rovesníci. Išiel do toho aj s tým rizikom, že ak sa to zistí, tak si to odskáče," uviedla sudkyňa Michaela Řezníčková s tým, že riadenie motorového vozidla chlapcovi vraj nerobilo problém. "Tvrdil, že to vie. Ďalej už to nerozvádzal," doplnila sudkyňa.

Majiteľkou Fiatu bola susedka malého zlodeja. S vozidlom jazdila denne do práce. Keď ho ráno nenašla stáť pred panelákom, podala trestné oznámenie. Keď jej policajti dali vedieť, že auto našli, nemohla ho spoznať. Okrem toho, že malo inú farbu, bolo aj trochu narazené. "Rodičia chlapca sa jej ospravedlnili a zaviazali sa uhradiť škodu, ktorá sa vyšplhala na takmer 30-tisíc korún (pozn.: približne 1175 eur)," dodala sudkyňa.

Auto bez registračných značiek si všimla hliadka mestskej polície. "Strážnici vozidlo zastavili. Keď zistili, že za volantom sedí trinásťročný chlapec a vedľa neho ešte mladší spolujazdec, boli prekvapení," uviedol vrchný strážnik miestnej mestskej polície Miroslav Litomerický.

Podľa neho bolo jasné, že sa v aute nechceli len raz zviezť, ale že ho chceli používať aj naďalej. "Zrejme si mysleli, že keď ho prestriekajú a zložia z neho značky, budú neviditeľní," dodal Litomerický.

Šanca na nápravu

Mladého zlodeja napokon sudkyňa Řezníčková poslala na výchovnú terapiu do špecializovaného centra pre mládež. "Dala som mu ešte šancu na nápravu. Dúfam, že toto opatrenie mu pomôže k tomu, aby sa zorientoval v živote, uvedomil si, čo je dôležité a čo by preňho mohlo mať negatívne dôsledky, " vysvetlila svoje rozhodnutie sudkyňa.

Či sa chlapec naozaj napraví, je podľa slov sudkyne otázne. "Nejde o žiadneho svätca, v tej rodine to s výchovou nie je práve ideálne, má problémy so školskou dochádzkou a niekoľkokrát sa tiež nevhodne správal ku spolužiakom. Ak teraz nebude rešpektovať nariadenie súdu alebo sa dopustí ďalšej trestnej činnosti, hrozí mu, že skončí vo výchovnom ústave," uzavrela sudkyňa.

