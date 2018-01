AKTUALIZOVANÉ

Zeman je víťaz volieb. Výsledok označil za svoj "posledný" úspech tohto druhu

PRAHA - Úradujúca hlava štátu porazila v rozhodujúcom druhom kole volieb v dňoch 26.-27. januára vyzývateľa Jiřího Drahoša a zvíťazila po piatich rokoch aj v historicky druhej priamej voľbe prezidenta ČR. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.

Po sčítaní 99,99 percenta okrskov získal súčasný český prezident Miloš Zeman 51,37 percenta hlasov, za jeho protikandidáta - akademika Jiřího Drahoša hlasovalo 48,62 percenta voličov.

Posledný úspech tohto druhu

Víťaz českých prezidentských volieb, doterajší prezident Miloš Zeman, označil v sobotu volebné výsledky za svoj "posledný" úspech tohto druhu.

"Toto, milí moji, je moje posledné politické víťazstvo. Za ním už nebude žiadna politická porážka. Ako dobre viete, prezident má vymedzené len dve funkčné obdobia, a ja rozhodne nemienim iniciovať zmenu ústavy," povedal Zeman, víťaz v boji o české prezidentské kreslo, v sobotu na tlačovej konferencii v Top Hoteli Praha.

Zeman najprv daroval kytice svojej manželke Ivane a dcére. Následne poďakoval svojim voličom i ľuďom, ktorí dali hlas jeho protikandidátovi v druhom kole volieb Jiřímu Drahošovi: "Ďakujem tým pražským voličom, ktorí mi dali svoj hlas. O to viac ďakujem voličom vo všetkých ostatných krajoch, kde som zvíťazil."

Zaspomínal si aj na obdobie spred piatich rokov: "Pred piatimi rokmi mi dôveru dalo 2,7 milióna ľudí, teraz to bolo 2,8 milióna voličov. Takže idem do ďalších piatich rokov s dôverou týchto občanov a verím, že takúto dôveru nesklamem."

Zeman prisľúbil, že "bude pracovať tak, ako pracoval doteraz". Na tlačovej konferencii po oznámení jeho víťazstva v prezidentských voľbách uviedol, že sa "teší na ďalších päť rokov plného pracovného nasadenia".

"Budem naďalej jazdiť medzi občanov, stretávať sa s nimi a počúvať ich názory," odkázal Zeman.

Ďalej sa venoval otázkam novinárov. Na otázku, čo bude v pozícii prezidenta ČR robiť inak, reagoval: "Chcel by som byť pokornejší, menej sebavedomý a otvorenejší voči ľuďom, ktorí majú iné názory, ako mám ja. Chcem byť aj menej arogantný. Chcem ale bojovať za to, čomu hovorím aktívne občianstvo. Presvedčil som sa, že nielen novinári, ale aj niektorí politici majú inteligenciu podstatne nižšiu, ako je inteligencia normálnych občanov, preto som za to, aby občania mohli rozhodovať nielen v referende, ale aj v priamej voľbe starostov či hajtmanov."



S účastníkmi tlačovej konferencie sa Zeman rozlúčil slovami: "Dovidenia o päť rokov."

Vo volebnom štábe sa skandovalo "Nech žije Zeman!". Ozvala sa aj pieseň Ach synku, synku.

Nevyhrali sme, ale ani neprehrali

Porazený prezidentský kandidát Jiří Drahoš blahoželá víťazovi volieb Milošovi Zemanovi a praje mu veľa síl a zdravia. Zároveň uisťuje, že z verejného života neodchádza.

"Nevyhrali sme, ale ani neprehrali. Som veľmi vďačný za tú obrovskú vlnu energie, ktorá sa zdvihla s voľbami, a ja som presvedčený, že nezmizne. Tá vlna nadšenia tu zostane. Sľubujem, že túto energiu a nádej ponesiem ďalej," deklaroval pred novinármi.

Drahoš svojich priaznivcov uistil, že neodchádza z verejného života. "Rozhodne nekončíme, ale pokračujeme. Ideme do toho s rešpektom ku všetkým voličom," dodal.

Kam bude smerovať jeho ďalšie pôsobenie vo verejnom živote, Drahoš zatiaľ nepovedal. Na otázku, či bude napríklad kandidovať do českého Senátu alebo v budúcich prezidentských voľbách, odvetil známym "nikdy nehovor nikdy". "Celá kampaň bola taká obrovská skúsenosť, že si neviem predstaviť, aby som ju nejakým spôsobom nevyužil," poznamenal.

Drahoš zatiaľ nevie, kde mu chýbali hlasy. "Urobíme si analýzu, ale na konečnom výsledku to nič nezmení," konštatoval. Nechcel tiež komentovať, či by v kampani urobil niečo inak. "Analýzu si urobíme, ja tu teraz nebudem hovoriť, čo by som zmenil," dodal.

Kiska blahoželal k znovuzvoleniu

Prezident SR Andrej Kiska zaslal blahoprajný telegram Milošovi Zemanovi pri príležitosti jeho znovuzvolenia do funkcie prezidenta Českej republiky. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.

"Vážený pán prezident, úprimne Vám blahoželám k Vášmu znovuzvoleniu do funkcie prezidenta Českej republiky. Vzťahy medzi našimi krajinami a ich občanmi sú výnimočne blízke. Som presvedčený o tom, že v ich podpore budeme spolu naďalej pokračovať. Osobitne v tomto roku spoločných významných výročí," uvádza sa v telegrame.

Prezident v ňom ďalej píše, že pre prosperitu, stabilitu a bezpečnosť našich dvoch krajín je kľúčové členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii a predovšetkým hodnoty, ktoré v rámci nich s našimi partnermi a spojencami vyznávame.

"Verím, že k ich podpore v našich krajinách, v našom regióne a v Európe budeme spoločne prispievať," píše Kiska, ktorý sa teší, že českého prezidenta Zemana čoskoro privíta na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky, na ktorú ho srdečne pozýva.

"Želám Vám veľa zdravia, šťastia a úspechov pri výkone Vašej funkcie," píše prezident SR na záver blahoprajného telegramu.

Fico a Danko zablahoželali Zemanovi

Predseda vlády SR Robert Fico na sociálnej sieti zablahoželal Milošovi Zemanovi k znovuzvoleniu za prezidenta Českej republiky.

"Blahoželám svojmu priateľovi Milošovi Zemanovi k znovuzvoleniu za prezidenta Českej republiky. Vždy som ho vnímal ako inteligentného a skúseného politika a som rád, že sa česká verejnosť opäť rozhodla pre neho,” uviedol Fico.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko zablahoželal občanom Českej republiky, ktorí si v sobotu v druhom kole voľby za svojho prezidenta opätovne zvolili Miloša Zemana. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková.

"Voľby sa nekomentujú, voľby sa rešpektujú, ale samozrejme, gratulujem našim susedom k voľbe prezidenta. Česko-slovenské vzťahy sú bez ohľadu na politiku už roky mimoriadne nadštandardné a sme príkladom, ako dva štáty, dve krajiny vedia pri sebe pokojne žiť, vzájomne sa rešpektovať a pomáhať si," uviedol predseda parlamentu.

Gál je sklamaný

Urobil z Česka rozdelenú krajinu, a to nie je dobrá situácia. Pre TASR to uviedol Fedor Gál, bývalý slovenský politik, spoluzakladateľ a predseda hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) žijúci v Česku.

"Pre mňa osobne nie je víťazstvo Miloša Zemana žiadna radostná správa. Osobne som sklamaný. Jeden by povedal, že na sklonku svojej kariéry by mal byť človek umiernený a konsenzuálny. Neviem, či to platí pre Miloša Zemana," povedal slovenský expolitik.

Na otázku, či rozumie rozhodnutiu českých voličov, Gál odvetil, že výsledok prezidentských volieb nie je dobrý pre Českú republiku. "Nie je to pravdepodobne jediná rozdelená krajina v tomto regióne. Žijeme veľmi virtuálnu a hektickú dobu, ale je to prekvapujúce, lebo Česi sa nikdy nemali tak dobre," poznamenal.

Podľa Gála bol Zemanov protikandidát Jiří Drahoš prísľubom slušnosti a západnej orientácie. "Bol prísľubom konsenzu z hľadiska EÚ, nebol proruský a pročínsky. Z tohto hľadiska mohlo po jeho nástupe nastať isté upokojenie. Ale nestalo sa, vyhral Zeman. Uvidíme," dodal Gál.

Na Slovensku dali Česi prednosť Drahošovi

Občania Českej republiky, ktorí volili v druhom kole českých prezidentských volieb v Bratislave, výrazne preferovali Jiřího Drahoša. Z celkového počtu 747 odovzdaných platných hlasov získal 604. Jeho oponent, celkový víťaz volieb Miloš Zeman, dostal 143 hlasov.

"Priebeh volieb bol v piatok (26.1.) i v sobotu pokojný a plynulý. V porovnaní s prvým kolom bola volebná účasť výrazne väčšia,“ informoval zástupca českej veľvyslankyne na Slovensku Pavel Sladký. "Drvivá väčšina voličov prišla voliť na voličský preukaz," dodal.

Pomohli televízne debaty

K víťazstvu Miloša Zemana v českých prezidentských voľbách nepochybne prispela vysoká volebná účasť, no rozhodujúcim prvkom bol fakt, že sa v televíznych debatách ukázal v dobrej kondícii, ktorá mu dovolí viesť prezidentský úrad. Myslí si to politológ Daniel Kerekeš.

Volebný expert z brnianskej Masarykovej univerzity je presvedčený, že tento fakt zavážil u nerozhodnutých voličoch výraznejšie ako samotné debaty a diskusie v nich. "Na obrazovke sa ukázal ako schopný, čulý a primerane svojmu veku vitálny človek. To presvedčilo aj toho, kto mu chcel dať svoj hlas, no nebol si istý, či má Zeman zdravotne na to, aby zvládol päťročný prezidentský mandát,“ povedal Kerekeš.

K tesnému víťazstvu súčasného prezidenta prispela podľa politológa aj vysoká volebná účasť, aj v tomto smere si Kerekeš myslí, že Zemanovi vyšiel jeho apel, aby ľudia prišli voliť. "Zrejme si to aj jeho štáb dobre uvedomoval, že pri vyššej volebnej účasti má Zeman väčšiu šancu vyhrať, keďže aj zo sociologických výskumov vieme, že pri väčšej účasti je tendencia voliť skôr doľava," uviedol Kerekeš.

Politológ zároveň poukázal na fakt, že prezidentské voľby, vzhľadom na vyrovnaný a tesný výsledok, zakonzervovali polarizáciu spoločnosti. "Aj ďalších päť rokov bude značne rozdelená, výrazná časť Čechov nebude rešpektovať Miloša Zemana ako svojho prezidenta," myslí si.

Zemana prišli v sobotu podporiť aj operný spevák Daniel Hůlka, neúspešný kandidát z prvého kola prezidentských volieb Petr Hannig a predseda Strany práv občanov (SPO) Jan Veleba.

Hannig, ktorý podporu úradujúcemu prezidentovi vyjadril podľa jeho slov už po prvom kole, zhodnotil predvolebnú kampaň. "Kampaň bola oproti tej pred piatimi rokmi férová, ale napriek tomu sa (český) národ rozdelil na dve bubliny." Zaspomínal si aj na atmosféru spred piatich rokov, keď sa v pražskom Top Hoteli pri víťazstve Miloša Zemana v podaní Daniela Hůlku spievala česká hymna. "Bol by som rád, keby sa česká hymna spievala, ja Danielovi Hůlkovi pomôžem."

Medzi podporovateľmi Miloša Zemana je aj český politik Jan Veleba, ktorý si myslí, že sa naplnia jeho očakávania a zvíťazí súčasný prezident. "Ak vyhrá Miloš Zeman, budem spokojný," povedal a dodal, že ak by súčasný prezident svoj mandát obhájil, ako jeho podporovateľ by mu odporúčať nič nechcel. "Možno by som s ním prehodil len dve vety o tom, že by mal trochu zvoľniť s cestovaním a že by sa mal viac venovať svojmu zdraviu... Už má svoj vek, ja ho mám tiež, a nie je to to, čo bývalo."

"Ďakujem všetkým voličom, ktorí išli k voľbám. Vyzýval som ich na to a považujem to za dôležité. Zatiaľ je volebná účasť vyššia ako v prvom kole," povedal Drahoš.

Miloš Zeman v sobotu krátko po príchode do pražského Top Hotela, kde bude spolu so svojimi priaznivcami sledovať výsledky prezidentských volieb, znovu žartoval.

Na otázku novinárov, aké výsledky očakáva, reagoval: "Niekde od 0 do 100 percent."

V hoteli naňho čakalo približne 180 zástupcov médií.

Druhá priama voľba

Išlo v poradí o druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR, v tej historicky prvej pred piatimi rokmi uspel Miloš Zeman. Dvoch jeho predchodcov vo funkcii, Václava Havla a Václava Klausa, zvolili ešte poslanci parlamentu.

Bývalý český premiér Bohuslav Sobotka hodil do hlasovacej urny volebný lístok s menom Jiřího Drahoša.

Svoju občiansku povinnosť si bol splniť aj syn bývalého českého prezidenta. Václav Klaus mladší odovzdal svoj hlas Milošovi Zemanovi.

Český režisér Filip Renč zahlasoval v spoločnosti so svojim kolegom Jiřím Strachom a hercom Ivanom Trojanom za Jiřího Drahoša.

V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12.-13. januára, zvíťazil úradujúci český prezident Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov. Spomedzi jeho vyzývateľov postúpil do druhého kola bývalý predseda Akadémie vied ČR Jiří Drahoš vďaka zisku 26,6 percenta hlasov.

