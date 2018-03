Predseda vlády ČR Andrej Babiš. Archívne foto Zdroj:TASR

"Vyhodnotil som bezpečnostnú situáciu svoju a svojej rodiny," povedal Ondráček v Poslaneckej snemovni. V pondelok desaťtisíce ľudí protestovali proti Ondráčkovi na námestiach českých miest, pripomína spravodajský server iDNES.cz.

Ondráček zasahoval ako policajt Pohotovostného pluku v roku 1989 proti demonštrantom protestujúcim voči totalitnému režimu. Ondráček sa bráni, že dodržoval vtedajšie zákony, a nevyjadril žiadne poľutovanie nad tým, že mlátil bezbranných ľudí. Práve preto sa v pondelok pri demonštráciách proti Ondráčkovi v rukách ľudí objavili symbolické "obušky" zo stočených kusov papiera.

Podľa informácií iDNES.cz o odchode Ondráčka vyjednávalo s komunistami pred rokovaním snemovne hnutie ANO Andreja Babiša. Medzitým šéf poslancov Občianskej demokratickej strany (ODS) Zbyněk Stanjura navrhol Ondráčkovo odvolanie. "Podieľal sa na represiách ľudí, ktorí vyjadrovali svoje názory," zdôvodnil tento návrh predseda ODS Petr Fiala.

