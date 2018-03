Klausov inštitút skritizoval Zemanov prejav: Bol to nedôstojný, bohužiaľ často i ponižujúci pohľad

PRAHA - Inštitút Václava Klausa (IVK) v piatok ostro skritizoval "nedôstojný prejav", s ktorým vo štvrtok po svojej inaugurácii vystúpil český prezident Miloš Zeman. Obsah a forma Zemanovho vystúpenia nezodpovedali dôležitosti aktu, konštatoval na stránkach inštitútu Ivo Strejček.

Český prezident Miloš Zeman. Foto archív Zdroj:AP/TASR

Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.

"Hoci český exprezident Václav Klaus pred voľbami veľmi výrazne podporil Miloša Zemana, neznamená to, že ho naopak neskritizuje, ak bude mať pocit, že je to namieste. Bolo to tak vždy a bude to tak aj naďalej," vysvetlil hovorca IVK Petr Macinka.

Pomstychtivosť a vyrovnávanie účtov

Namiesto toho, aby sa Zeman v prejave venoval "vážnemu zamysleniu nad minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou Českej republiky" a pripomenul "nesamozrejmosť stého výročia existencie" štátu, ktorý o svoju slobodu musel bojovať, dal Zeman "priechod svojej pomstychtivosti" a vyrovnávaniu osobných účtov, dodal Strejček. Autor označil za zbytočné i prezidentove útoky na médiá.

Slová o podnikateľovi, vlastníkovi niektorých českých médií a bývalom vlastníkovi ťažobnej spoločnosti OKD Zdeňkovi Bakalovi, ktorého Zeman označil za "veľkú škvrnu" a obvinil z rozsiahlej hospodárskej kriminality, dostali prednosť pred zamyslením nad "hodnotovou krízou západoeurópskej civilizácie", napísal Strejček.

Neovládol sám seba

"Aj tu Zeman neovládol sám seba a nepochopil, že inauguračný prejav je iný žáner než beseda s občanmi v Ostrave," scharakterizoval Strejček prezidentovo vystúpenie, v ktorom nenašiel jediný silnejší moment či vážnejšiu úvahu.

"Bol to nedôstojný, bohužiaľ často i ponižujúci pohľad," doplnil Strejček, ktorého citoval portál Novinky.cz.

Ako hovorca Macinka pripomenul, Inštitút Václava Klausa vydáva pravidelne svoje stanoviská k významným domácim i zahraničným politickým udalostiam. Ide o názor celého tímu v IVK, teda aj samotného Václava Klausa. "Osoba autora v texte v tomto zmysle nehrá rozhodujúcu rolu," dodal hovorca.

TASR

