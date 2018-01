Drahoš v kampani vyčerpal limit 50 miliónov českých korún. Zeman minul o polovicu menej

PRAHA - Kandidáti na českého prezidenta Jiří Drahoš a Miloš Zeman minuli pred druhým kolom prezidentských volieb na svoje kampane milióny českých korún. Zatiaľ čo bývalý šéf Akadémie vied ČR dosiahol limit 50 miliónov, Zeman celkovo utratil približne 22 miliónov, porovnal spravodajský portál Novinky.cz.

Kandidáti na českého prezidenta Jiří Drahoš a Miloš Zeman minuli pred druhým kolom prezidentských volieb na svoje kampane milióny českých korún. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Podľa dostupných informácií úradujúci český prezident v prvom kole do svojej kampane investoval približne 17 miliónov Kč a v druhom okolo päť miliónov. Drahoš minul v prvom kole zhruba 36 miliónov a pred finišom kampane, takmer na korunu presne, 14 miliónov, a tým vyčerpal maximálnu možnú čiastku stanovenú na volebnú kampaň, a to 50 miliónov Kč. Informácie museli obaja kandidáti zverejniť do pondelňajšej polnoci.

Billboardy a kontaktná kampaň

Zatiaľ čo pred druhým kolom tím Miloša Zemana vložil peniaze predovšetkým do bilbordov a inzercie, Drahoš naopak investoval predovšetkým do kontaktnej kampane po Českej republike. Kampane súperov v boji o prezidentské kreslo porovnal v rozhovore Adam Znášik, slovenský expert na politický marketing.

"Miloš Zeman sa celú kampaň sústredí na svojich voličov, predstavuje sa v roli štátnika, je na svoje pomery celkom umiernený a mobilizuje prostredníctvom tretích strán. Prihodilo sa mu aj zopár kotrmelcov, ktoré mu mohli aj neprospieť, ale zjavne neboli diskvalifikačné a šancu na zvolenie má stále veľkú," domnieva sa spoluzakladateľ spoločnosti, ktorá mala na starosti kampaň súčasného slovenského prezidenta Andreja Kisku.

Jiří Drahoš sa podľa neho zase zameral na širší okruh voličov. "Kampaň s jasnou ambíciou osloviť viac ako 50 percent voličov v druhom kole. Nízka miera konfliktnosti a rizika mohla byť v prvom kole problém a aj si za to vyslúžil mnoho kritiky, ale ukázalo sa, že veľkej časti voličov, ktorí nechcú Miloša Zemana, to stačilo a pán Drahoš sa presvedčivo dostal do kola druhého," skonštatoval.

Krátko pred druhým kolom prezidentských volieb by už kandidáti nemali riskovať, tvrdí Znášik. "Úprimne si myslím, že v tejto fáze je to už lotéria. Obaja kandidáti sa predstavujú v polohách, ktoré od nich ľudia očakávajú, a ja si tiež myslím, že nejaké zásadné zmeny v taktike by im mohli skôr uškodiť ako pomôcť. Tým, že sú prieskumy vyrovnané, nikto z nich nemá veľký dôvod riskovať," uzavrel.

TASR

Diskusia