ČSSD odmieta dohodu s komunistami. Rokovať má s nimi Babiš

PRAHA - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) sa dištancuje od podpory, ktorú by ich koalícia s hnutím ANO mala získať od komunistov. Po tom, ako predseda ČSSD Jan Hamáček povedal, že programové rokovanie s komunistickou stranou je výhradne vecou premiéra v demisii Andreja Babiša, podpredseda ČSSD Martin Netolický v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie Prima dodal, že medzi sociálnou demokraciou a KSČM nevznikne ani žiadna dohoda, zhrnul portál spravodajskej televízie ČT24.

Český premiér v demisii Andrej Babiš. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

ČSSD síce od zvolenia nového vedenia rokuje s hnutím ANO o vytvorení menšinovej vlády, od začiatku je však jasné, že takáto koalícia bude pri hlasovaní o dôvere potrebovať podporu ešte od niekoho, komentuje ČT24. Podporu má zabezpečiť práve komunistická strana, ktorá ako jediná je súčasne ochotná tolerovať predsedu ANO Andreja Babiša v premiérskom kresle a účasť ČSSD vo vláde.

Sociálni demokrati však kladú všetku zodpovednosť za rokovania s KSČM na Babiša a jeho hnutie.

"Podporu pre menšinovú vládu ČSSD a hnutia ANO, pokiaľ vznikne, by mal zabezpečiť hlavný partner, ktorý vyhral voľby, to znamená Andrej Babiš. Ten by mal tú dohodu podpísať. Takže Andrej Babiš nech rokuje s komunistami," povedal v relácii Partie podpredseda ČSSD Netolický. Českej televízii (ČT) potom povedal, že jediná dohoda, ktorú ČSSD podpíše, bude tá s ANO. "Na predsedníctve vznikla aj požiadavka, aby materiál, ktorý vznikne medzi ANO a KSČM, bol podkladom pre rokovania budúceho predsedníctva," dodal.

Ťah na ČSSD

Pokiaľ ide o zostavovanie koalície je aktuálne ťah na strane ČSSD. Predsedníctvo ÁNO totiž koaličnú dohodu už schválilo a sociálni demokrati o nej usporiadajú referendum. Hlasovanie sa uskutoční na prelome mája a júna s tým, že výsledky by mali byť známe 15. júna.

Až potom chcú svoje konečné slovo o podpore koalícii povedať komunisti.

TASR

