České zbrane aj napriek zákazu putujú do Azerbajdžanu. Odlietať majú z Bratislavy

PRAHA - O tom, ako sa dostávajú české raketomety a húfnice cez bratislavské letisko do Azerbajdžanu, pre ktorý platí vzhľadom na konflikt so susedným Arménskom zákaz vývozu, informovala v pondelok večer Česká televízia v relácii Reportéři ČT.

Priamy dôkaz, že na palube bol stále raketomet naložený v Bratislave, ale k dispozícii nie je. Ilustračné foto Zdroj:Shutterstock.com

Zbrane majú pochádzať z holdingu Czechoslovak Group českého zbrojára Jaroslava Strnada. Firma to odmieta, ale už po odvysielaní predošlej reportáže venovanej tejto problematike sa ozval pracovník zo slovenskej zbrojovky MSM, ktorý detailne popísal, ako prebieha repasovanie starých zbraní i detaily o ich presune cez Izrael práve do Azerbajdžanu.

Keby sa zbraňami tuzemského pôvodu nepochválila v reklamnom klipe sama azerbajdžanská armáda, v Českej republike by sa o ich prítomnosti na Kaukaze nikto nedozvedel. Zábery však ukazovali po piatich kusoch českej techniky: jednak samohybné delá DANA s dostrelom 18 kilometrov, jednak raketomety Vampir s 20-kilometrovým dostrelom.

Povedal, ako to funguje

Po odvysielaní prvej reportáže sa ČT ozval pracovník slovenskej zbrojovky MSM zo Strnadovho zbrojného holdingu, ktorý pod prísľubom zachovania anonymity poskytol nové informácie o tom, ako sa húfnice a raketomety v trenčianskom závode repasujú a pripravujú na predaj.

"Celý proces sa začína tak, že sa dovezie stará húfnica Dana, ktorá sa priamo v podniku rozoberie: Začína sa tak, že sa dá dole veža, ktorá sa rozmontuje do poslednej skrutky. Podvozok sa pošle do závodu Tatry v Šternberku, kde sa repasuje," popisuje pracovník MSM Holdingu. Tatru takisto vlastní zbrojár Strnad.

Repasovanie všetkých dielov zaberie dva až tri týždne, potom sa vraj znovu posielajú na Slovensko. Medzitým sa veža mechanicky opracuje, celok sa znovu zloží dohromady a nasleduje strelecká skúška.

"Vybavenie príde zo (zbrojárskej firmy) Elbit z Izraela. Tam sú navigačné systémy, kamerové systémy, komunikačné systémy, aby sa vedeli Dany dorozumievať medzi sebou," dodáva pracovník MSM holdingu.

Pod hľadáčikom tajných služieb

Podľa neho už je pre tento rok podpísaný kontrakt na dodávku 18 kusov húfnic a 15 kusov raketometov. Rovnaký objem zbraní je potom zazmluvnený aj na budúci rok. Hovorca českého ministerstva obrany Jan Pejšek pritom už skôr uviedol, že sa týmto vývozom zbraní zaoberajú tajné služby.

Reportéři ČT sa obrátili aj na vedenie holdingu MSM. Jeho zástupcovia však žiadosť o schôdzku odmietli a zaslali iba všeobecné vyjadrenie: "Naša spoločnosť na základe riadnej licencie a obchodnej zmluvy dodala systém Dana – M1 a raketomety RM – 70 do Izraela. Objemy, dáta i ďalšie detaily sú bohužiaľ predmetom obchodného tajomstva, preto nemôžeme na ďalšie otázky tohto typu odpovedať," uviedla riaditeľka marketingu Lucia Ollé.

Reportéři ČT jeden zbraňový transport natočili priamo na kameru: jeden z raketometov začal svoju púť vlani 27. decembra, keď ho kamión odviezol zo Strnadovej slovenskej firmy v Trenčíne na bratislavské letisko. Tam ho preložili na palubu lietadla azerbajdžanských aerolínií Silk Way, ktoré v noci odletelo do izraelského Tel Avivu. Tam sídli firma Elbit, ktorá mala byť oficiálne koncovým zákazníkom pre raketomety a húfnice.

Až do izraelskej destinácie bol presun zbraní v poriadku - podľa verejne dostupných databáz však lietadlo pokračovalo z Blízkeho východu do azerbajdžanského Baku. "V Izraeli sa nič nevykladá, tam sa iba urobí zastávka, aby všetko papierovo sedelo. A priamo z letiska v Izraeli to odlieta do Azerbajdžanu," tvrdí pre reláciu Reportéři ČT nemenovaný pracovník MSM holdingu. Priamy dôkaz, že na palube bol stále raketomet naložený v Bratislave, ale k dispozícii nie je, konštatuje ČT.

Izrael áno, Arezbajdžan nie

Všeobecne sú pravidlá nastavené tak, že obchodníci so zbraňami môžu predávať len do krajín, ktoré sú považované za bezpečné a kde sa kupujúci preukáže takzvaným certifikátom konečného užívateľa. Takouto bezpečnou krajinou by bol práve Izrael – nie však už Azerbajdžan.

O tom sa presvedčili aj zbrojárske firmy z holdingu Czechoslovak Group. O povolenie vyviezť húfnice a raketomety do Azerbajdžanu totiž skúsili požiadať, lenže ani v Česku, ani na Slovensku neuspeli.

Sama riaditeľka marketingu MSM holdingu obchodovanie s Baku popiera. "Spoločnosť MSM Group ani žiadna z jej súčastí nikdy nedodala žiadny systém do Azerbajdžanu. Zároveň sa dištancujeme od akýchkoľvek náznakov spojovania našej spoločnosti s vývozom zbraní do tejto krajiny," uviedla Lucia Ollé.

Taktiež hovorca holdingu Czechoslovak Group už skôr odmietal, že by české zbrane končili pri Kaspickom mori. "Žiadna zo spoločností skupiny Czechoslovak Group, či už sídliaca v Česku alebo na Slovensku, nikdy nedodala vojenskú techniku, na ktorú sa pýtate, ani jej súčasti do Azerbajdžanu," uviedol Andrej Čírtek.

Situáciu preveruje aj ministerstvo

Ministerstvo hospodárstva SR požiadalo držiteľa licencie, aby sa vyjadril k medializovaným informáciám v súvislosti s vývozom do Izraela. Podľa hovorcu ministerstva Maroša Stana spoločnosť oznámila, že konečným užívateľom alebo konečným zákazníkom bola izraelská firma.

Ministerstvo hospodárstva však spolu s rezortom zahraničných vecí situáciu preveruje a určite dané skutočnosti zohľadní pri akomkoľvek udeľovaní povolenia alebo licencie na výrobky obranného priemyslu smerom do Izraela, uviedol Stano pre reláciu Reportéři ČT.

