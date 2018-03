Babišovo vyhlásenie o vyhostení ruských diplomatov spôsobilo rozruch. Zeman s ním nesúhlasí

PRAHA - Na Pražskom hrade v piatok prebiehal Britský deň. A britský deň mal aj český prezident Miloš Zeman. Prvýkrát od minulej soboty, keď Rusi prišli s tvrdením, že smrtiaca látka novičok, ktorá v Salisbury spôsobila otravu ruského exagenta Sergeja Skripaľa, mohla pochádzať z Česka, bol Zeman nútený ukončiť nečinnosť, píše český server Lidovky.cz

Český premiér v demisii Andrej Babiš počas rokovaní lídrov EÚ v Bruseli. Zdroj:TASR/AP

Neprimäli ho k tomu však obvinenia Rusov, ale nočné rokovania lídrov EÚ v Bruseli, po ktorých český premiér v demisii Andrej Babiš (ANO) prekvapivo vyhlásil, že Česko vážne uvažuje o vyhostení ruských diplomatov po vzore Británie. "Áno, pravdepodobne pôjdeme týmto smerom," uviedol s tým, že vyhostenie by sa týkalo jednotlivcov, nie celého diplomatického zboru.

Rozruch na Hrade

Na Hrade jeho výrok spôsobil rozruch. Až doteraz totiž Babiš aj český minister zahraničných vecí Martin Stropnický zdôrazňovali, že tak vyhranený krok nechystajú. Vyhostenie diplomatov je úplne v réžii vlády, Zeman však nechce ostať bokom. "Vyhostenie je natoľko závažný akt, že by mal byť s prezidentom konzultovaný," povedal Lidovkám šéf zahraničného odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák.

A to aj bude, pre Zemana je vládny obrat nežiaduci. Babišovu vládu už niekoľko dní opozícia podnecuje k tomu, aby voči Rusom zaujala razantné stanovisko, ale Zeman od neho bude žiadať pravý opak, píšu Lidovky.

V čase, keď Babiš ešte nie je druhýkrát menovaný a Zeman drží situáciu okolo vlády vo svojich rukách, ide o dramatický stret medzi premiérom a prezidentom, v ktorom niekto bude musieť ustúpiť. Aj keď všetci aktéri hlásia súlad zahraničnej politiky vlády a Pražského hradu, faktom je, že sa Zeman svojím proruským nastavením dostáva do sporu s tradičným českým spojencom - Spojenými štátmi.

Čo prinútilo Babiša postaviť sa razantne na stranu Britov, ktorí z útoku na Skripala vinia Kremeľ? Podľa zdrojov Lidoviek to bola krátka schôdzka s britskou premiérkou Theresou Mayovou, ktorá apelovala na solidaritu v rámci EÚ. Nepriamo to na nedávnom summite Európskej rady potvrdil aj Babiš. "Z nášho pohľadu nemáme dôvod Británii neveriť. Ja to vidím ako pozíciu podpory nášho spojenca v NATO a v rámci EÚ, ktorý nás požiadal o to, aby sme s ním boli solidárni a aby sme ho podporili," povedal. Dodal, že už informoval Zemana, aby nebol "prekvapovaný".

TASR

