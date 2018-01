Babišov odkaz pre Zemana: Ak chce uspieť, mal by upustiť od orientácie na Východ

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš (ANO) zagratuloval v sobotu obom postupujúcim kandidátom prezidentských volieb - súčasnej hlave štátu Milošovi Zemanov i jeho rivalovi Jiřímu Drahošovi.

Český premiér Andrej Babiš (ANO). Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Hnutie ANO nemalo pred voľbami záväzné voličské odporúčanie, premiér však oznámil, že bude voliť Miloša Zemana. Na tom nehodlá podľa svojho aktuálneho vyjadrenia nič meniť ani v druhom kole. Súčasne ale upozornil, že aj keď Zeman zvíťazil výraznejšie než pred piatimi rokmi, situácia sa zmenila, informuje Česká televízia.

"Pokiaľ chce uspieť v druhom kole, mal by deklarovať, že nechce našu krajinu orientovať na Východ. Že nechce našu krajinu orientovať na Rusko alebo na Čínu, a že to robí výlučne pre naše firmy, aby tam robili biznis," vyhlásil Babiš. Na úvod žartom pripomenul, že Zeman ho považuje za politika, ktorý príliš nerozumie zahraničnej politike.

V prospech Zemana by podľa Babiša mohlo prehovoriť aj to, ak by sa dištancoval od niektorých svojich spolupracovníkov, "ktorí mu kazia povesť", a zúčastnil sa aspoň na dvoch televíznych debatách, ktorým sa v rámci predvolebnej kampane dosiaľ vyhýbal. Zároveň by sa mal Zeman podľa Babiša snažiť sceliť rozdelenú spoločnosť.

Po sčítaní viac než 99 percent volebných okrskov vedie Zeman so ziskom 38 percent hlasov. Drahošovi dalo hlas 26 percent oprávnených voličov. Volebná účasť dosiahla 61,9 percenta.

Zemanovi vyjadrili podporu v druhom kole strany KSČM a SPD, Drahošovi gratulujú strany napravo od stredu. Drahošovi ponúkli podporu neúspešní kandidáti Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Michal Horáček a Vratislav Kulhánek. Petr Hannig podporil Zemana, zatiaľ čo Jiří Hynek sa ešte v tejto záležitosti rozhodne.

U voličov, ktorí hlasovali v zahraničí, zvíťazil Jiří Drahoš, ktorý získal vyše 5500 hlasov. Druhé miesto patrí Pavlovi Fischerovi, tretie miesto obsadil Marek Hilšer, štvrté Michal Horáček a piate Miloš Zeman.

