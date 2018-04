Babiš chce vládu do prázdnin. Bude znovu rokovať s ČSSD

PRAHA - Český premiér v demisii a šéf ANO Andrej Babiš hlasoval pri rokovaní republikového výboru hnutia za obnovenie rozhovorov s Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD). „Vo finále som sa nakoniec podvolil väčšine výboru. Hlasoval som za, zdržal sa jeden,“ povedal. Chce vládu s dôverou do prázdnin. „Musí byť, pretože si myslím, že sme z toho všetci unavení,“ prehlásil Babiš, ktorého cituje portál iDNES.cz.

Český premiér v demisii a šéf ANO Andrej Babiš hlasoval pri rokovaní republikového výboru hnutia za obnovenie rozhovorov s Českou stranou sociálnodemokratickou. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

S ČSSD bude rokovať ANO v pondelok večer a skúsi nadviazať na rokovanie, ktoré sociálni demokrati ukončili po tom, čo im ANO odmietlo prepustiť ministerstvo vnútra či financií. V nedeľu sa Babiš stretne s prezidentom Milošom Zemanom, aby ho informoval o novom vývoji situácie.

Žiadna zmena nie je podľa neho v tom, s kým ANO a ČSSD dotvoria väčšinu. Platí, že by to mali byť komunisti. ANO, ČSSD a Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) disponujú dohromady 108 hlasmi, pričom komunisti by tolerovali menšinovú koalíciu.

SITA

Diskusia