Babiš bude v rokovaniach o novej vláde pokračovať s KSČM a SPD. Má Zemanovo požehnanie

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman odporučil v utorok doterajšiemu premiérovi v demisii Andrejovi Babišovi, aby pokračoval v rokovaniach o novej vláde s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM) a stranou Sloboda a priama demokracia (SPD). Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.

Premiér ČR Andrej Babiš. Archívne foto Zdroj:TASR - Michal Svítok

Český premiér v demisii po stretnutí s prezidentom v Lánoch uviedol, že sa nedomnieva, že by vláda vznikala dlhý čas.

"Náš pomerný systém koaličného vládnutia je zložitý, keby sme mali väčšinový systém, tak už to máme za sebou. V Európe nie je nič neobvyklé, že by sa vláda skladala rok a pol alebo dva, ja by som to nedramatizoval," citoval Babiša spravodajský server Aktuálně.cz.

Podľa Babiša na schôdzke s prezidentom sa nehovorilo o tom, že by premiérom mal byť niekto iný ako šéf hnutia ANO, ktoré vyhralo októbrové parlamentné voľby. Prvýkrát Zeman poveril Babiša rokovaniami o novej vláde 31. októbra 2017.

Zemanov hovorca Jiří Ovčáček na Twitteri oznámil, že už v stredu o 16.00 h prijme prezident predsedu KSČM Vojtěcha Filipa a o deň neskôr v rovnaký čas šéfa SPD Tomia Okamuru.

TASR

