ANO ponúklo ČSSD rezort vnútra. Viesť ho zrejme bude Hamáček

PRAHA - Hnutie ANO v rámci rokovaní o zostavení vlády ČR ponúklo Českej strane sociálnodemokratickej (ČSSD) ministerstvo vnútra a štyri ďalšie rezorty. Potvrdil to v piatok podpredseda ČSSD Roman Onderka. Do kresla ministra vnútra by sa podľa nemenovaných zdrojov portálu Novinky.cz mal posadiť predseda sociálnych demokratov Jan Hamáček.

Šéf sociálnych demokratov Jan Hamáček. Archívne foto Zdroj:TASR - Pavel Neubauer

Z hnutia ANO a ČSSD začali presakovať informácie o menách nových ministrov. Podľa dvoch od seba nezávislých zdrojov českého denníka Právo sa už obe strany dohodli, že do najostrejšie sledovaného kresla ministra vnútra zasadne namiesto nestraníka za ANO Lubomíra Metnara priamo šéf sociálnych demokratov Jan Hamáček, píšu Novinky.cz.

"Na 99 percent to bude Hamáček. Ten post sám požadoval a ANO mu na to nakoniec podľa mojich informácií prikývlo," povedal v piatok Právu informovaný zdroj. "Tiež už som od ľudí z ANO počul, že sa na Hamáčkovi predsa len zhodli," načrtol redakcii zdroj z hnutia českého premiéra v demisii Andreja Babiša.

O ponuke ministerstva vnútra sa doposiaľ len hovorilo. Túto informáciu však portálu iDNES.cz pred stretnutím členov ČSSD, na ktorom sa majú dohodnúť, či budú s ANO pokračovať v rokovaniach o vládnej spolupráci, Onderka potvrdil. Doplnil tiež, že sociálni demokrati by mali dostať aj ďalšie štyri rezorty.

"Rozišli sme sa na tom, že Andrej Babiš hovoril, že nie je ochotný prepustiť ministerstvo vnútra. Teraz prichádza s tým, že sociálna demokracia tento rezort naozaj môže mať a môže tam mať svojho ministra," povedal pre iDNES.cz Onderka.

Napriek tomu to nemusí stačiť. "Je tu päť kresiel, sú tu programové zhody. Stále trvá uznesenie zjazdu, že stíhaná osoba vo vláde je zásadný problém pre sociálnu demokraciu," uviedol Onderka. Podľa neho sa strana do rokovaní o vláde s ANO, ktorú by tolerovali komunisti, vrátiť má, to ale neznamená, že sa musia dohodnúť.

TASR

Diskusia