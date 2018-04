Tím chemických inšpektorov je na ceste do Dúmy. V Sýrii je už niekoľko dní

BEJRÚT — Ruské ministerstvo zahraničia oznámilo, že medzinárodný tím expertov už smeruje na miesto údajného chemického útoku v sýrskom meste Dúmá.

Rusko odmieta tvrdenia Západu, že za údajným chemickým útokom zo 7. apríla stojí sýrsky režim. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Inšpektori z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorí pricestovali do Sýrie pred niekoľkými dňami, museli čakať v metropole Damask a do Dúmy ich doteraz nepustili. Hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová v sobotňajšom stanovisku uviedla, že tím už odišiel do mesta a zdržanie odsúdila ako "neakceptovateľné".

Inšpektori pricestovali do Sýrie už v sobotu, no podľa generálneho riaditeľa OPCW Ahmeta Üzümcüa ich ruskí a sýrski predstavitelia odmietli pustiť do Dúmy z dôvodu "pretrvávajúcich bezpečnostných problémov". Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Riabkov odôvodnil nevpustenie inšpektorov do mesta naopak tým, že im chýbalo povolenie zo strany sekretariátu OSN, čo však OSN poprela.

Rusko odmieta tvrdenia Západu, že za údajným útokom zo 7. apríla stojí sýrsky režim. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si vyžiadal vyše 40 obetí a viac ako 500 zranených.

