Netanjahu varoval Palestínčanov pred pokračovaním v útokoch: Sme odhodlaní vyhrať

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok stretol s predstaviteľmi izraelských miest na hraniciach s palestínskym pásmom Gazy a v súvislosti s vývojom situácie v tejto oblasti varoval, že Izrael čaká "zdĺhavý boj".

"Sme odhodlaní vyhrať, čo znamená odvety za údery. Ešte nie je koniec," varoval Netanjahu po stretnutí so starostami juhoizraelských miest. Foto archív Zdroj:TASR/AP

Netanjahuova návšteva v tejto oblasti sa uskutočnila deň po tom, ako Izrael v nedeľu zrušil obmedzenia platné na hraniciach s pásmom Gazy, čo podľa agentúry AP naznačuje, že židovský štát bude po 24 hodín trvajúcich bojoch s militantmi z palestínskeho hnutia Hamas dodržiavať Egyptom sprostredkované prímerie.

Izraelské ozbrojené sily podnikli predtým, v sobotu, v pásme Gazy intenzívne letecké útoky, keď militanti z hnutia Hamas odpaľovali počas celého dňa na Izrael rakety a mínometné granáty. Išlo o najintenzívnejšie vzdušné operácie Izraela v pásme Gazy od roku 2014.

Netanjahu v pondelok vyhlásil, že nariadil ukončenie izraelskej vojenskej operácie, ktorá bola odvetou za vypúšťanie zápalných šarkanov a balónov z Gazy do Izraela, kde ničili úrodu na miestnych farmách a porasty v prírodných rezerváciách.

Okrem toho je však táto oblasť aj terčom raketových útokov, z ktorých židovský štát podozrieva islamistické hnutie Hamas. Podľa servera Ynetnews bolo z Gazy na juh Izraela za posledné týždne vypálených najmenej 200 rakiet.

Počas návštevy mesta Sderot premiér v pondelok varoval, že Izrael sa ocitol v centre "prebiehajúceho boja" proti terorizmu v Gaze. Podľa Netanjahua "je dôležité, aby Hamas pochopil, že stojí pred oceľovou stenou, ktorú tvorí rozhodná vláda, vytrvalé miestne vedenie, sionistické komunity a samozrejme izraelské bezpečnostné sily".

Izraelský premiér zopakoval aj svoje slová z nedele, keď pripomenul, že Izrael bojuje "proti terorizmu 100 rokov, bojujeme s veľkou silou a toto miesto (juh Izraela) je momentálne trecí bod medzi islamistickým terorizmom a židovským štátom". Zdôraznil, že Izrael je odhodlaný tento boj "vyhrať".

Uviedol tiež, že pre Izrael neexistuje prímerie, ktoré by sa nevzťahovalo na vypúšťanie zápalných drakov a balónov. "Opakujem to znova a dúfam, že sa to k nim (v Gaze) dostane," vyhlásil Netanjahu, ktorý upozornil, že ak palestínski aktivisti nepochopia jeho slová, budú musieť "pochopiť činy" izraelských bezpečnostných zložiek.

