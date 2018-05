Militanti prepustili vyše štyridsať civilistov. Medzi zadržiavanými boli aj ženy a deti

BEJRÚT - Militanti napojení na teroristickú sieť al-Káida prepustili v utorok na severozápade Sýrie skupinu 42 civilistov, ktorých niekoľko rokov zadržiavali. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá.

Ďalších zadržiavaných civilistov, by mali militanti prepustiť v nadchádzajúcich dňoch. Ilustračné foto Zdroj:TASR

K prepusteniu 42 zadržiavaných osôb vrátane žien a detí došlo v rámci dohody o odstúpení vzbúrencami ovládaných území v okolí metropoly Damask sýrskej vláde. Ďalších zadržiavaných civilistov, ktorých bolo pôvodne viac ako 80, by mali militanti prepustiť v nadchádzajúcich dňoch.

Na základe dohody so sýrskou vládou by sa mali bojovníci napojení na al-Káidu stiahnuť z palestínskeho utečeneckého tábora Jarmúk na južnom predmestí Damasku a približne 5000 obyvateľom dvoch vzbúrencami obliehaných dedín ležiacich na severozápade Sýrie, by malo byť umožnené presunúť sa do oblastí ovládaných sýrskou armádou.

TASR

