Najvyšší iránsky duchovný vodca Alí Chameneí. Foto archív Zdroj:TASR/AP

"Iránsky národ úspešne odolal pokusom o šikanovanie zo strany Spojených štátov a iných arogantných mocností a budeme sa aj naďalej brániť. Všetky moslimské krajiny by sa mali zjednotiť proti Amerike a ďalším nepriateľom," povedal iránsky duchovný vodca.

Iranian Supreme Leader Sayyid Ali Hosseini #Khamenei has called on muslim countries to united against the US and common enemies https://t.co/WKNhWcZOKx pic.twitter.com/QgRXnACMdL