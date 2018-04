Americký torpédoborec sa blíži k ruskej základni v Sýrii. Pravdepodobne nie je jediný

ANKARA - Americký torpédoborec USS Donald Cook, ktorý je vybavený okrídlenými raketami Tomahawk a systémom protiraketovej obrany Igis, sa nachádza približne 100 kilometrov od sýrskeho prístavu Tartús, kde sa nachádza základňa materiálovo-technického zabezpečenia ruských jednotiek pôsobiacich v Sýrii. Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na televíznu stanicu CNN Türk.

Americký denník uviedol, že na plavbu k sýrskemu pobrežiu sa vydal najmenej jeden raketový torpédoborec amerických námorných síl. Foto archív Zdroj:TASR/AP

Interfax v tejto súvislosti citoval vyhlásenie predsedu branného výboru ruskej Štátnej dumy Vladimira Šamanova, podľa ktorého Spojené štáty neupozornili Rusko na priblíženie sa flotily svojich lodí k ruskej základni v Tartúse.

Bez varovania

Šamanov pripomenul, že v medzinárodnej praxi je zvykom informovať sa navzájom o podobných udalostiach. Dodal, že Rusko na americké lode nebolo upozornené, aj keď má ratifikované zmluvy o prenájme vojenských základní Tartús a Humajmím v Sýrii.

Šamanov vo svojom vystúpení na pôde Štátnej dumy kritizoval Spojené štáty a ich prezidenta Donalda Trumpa, ktorý "sa vyhráža" úderom na Sýriu, a to "bez ohľadu na to, či vo veci podozrení zo spáchania chemického útoku v sýrskom meste Dúmá bude prijatá rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN". "Všetko to zaváňa udalosťami, ktoré idú nad rámec všeobecne uznávaných medzinárodných noriem," varoval Šamanov.

Úder na Sýriu

Ruské médiá v utorok informujú, že Spojené štáty začali "pripravovať pôdu" pre úder na Sýriu v reakcii na správy o použití chemických zbraní v sýrskom meste Dúmá. Z tohto útoku Washington obviňuje Damask a jeho spojenca Rusko.

Americký denník The Wall Street Journal pripomenul vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý údajný útok chemickými zbraňami označil za "ohavný". Podľa Trumpa budú Spojené štáty na útok reagovať rýchlo - v priebehu 24-48 hodín, napísala v pondelok agentúra DPA.

S tvrdením, že v meste Dúmá došlo k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych.

Rusko a Irán

Zo zodpovednosti za tento útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východná Ghúta pri Damasku, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu.

The Wall Street Journal podľa agentúry Interfax napísal, že "Pentagón pripravil Trumpovi návrh série vojenských opatrení" ako odvetu za chemický útok. Americký denník súčasne uviedol, že na plavbu k sýrskemu pobrežiu sa vydal najmenej jeden raketový torpédoborec amerických námorných síl.

