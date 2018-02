Ruský prezident Vladimir Putin. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Putinovo nariadenie oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Uviedol, že humanitárna prestávka sa začne v utorok a bude zahŕňať vytvorenie "humanitárneho koridoru", ktorý umožní civilistom opustiť oblasť. Humanitárna prestávka bude každý deň, a to od 9.00 h do 14.00 h miestneho času.

Východná Ghúta je poslednou veľkou oblasťou pri Damasku, ktorú majú pod kontrolou povstalci. Od roku 2013 ju obliehajú sýrske sily podporované Ruskom a Iránom. Oblasť intenzívne ostreľujú už viac ako týždeň. O život prišlo odvtedy vyše 540 ľudí, uviedla BBC s odvolaním sa na pozorovateľov.

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v sobotu jednohlasne prijala rezolúciu požadujúcu "bezodkladné" 30-dňové humanitárne prímerie v Sýrii.

Napriek počiatočnému odporu Ruska - stáleho člena BR OSN s právom veta a spojenca sýrskeho prezidenta Bašára Asada - nakoniec všetkých 15 členov rady hlasovalo v prospech zastavenia bojov.

