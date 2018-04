Zabili ho, pretože vlastnil koňa. Mladý Ind porušil pravidlá kasty

TIMBI - Dvadsaťjedenročného Pradeepa Rathoda našli mŕtveho v kaluži krvi blízko dediny Timby. Neďaleko neho našli koňa. Mladý muž pravdepodobne doplatil na to, že nerešpektoval pravidlá kasty.

Rathod patril do najnižšej a naopovrhovanejšej kasty - k Dalítom, alebo nedotknuteľným. Aj v modernej Indii stále živoria na okraji spoločnosti a trpia chudobou. Keď sa aj objavia v kaviarni, musia po sebe umyť riad, pretože nikto z vyššej kasty by sa toho nechcel dotknúť.

Indická ústava oficiálne takéto správanie zakazuje. Avšak členovia ústrednej vlády pochádzajú z vyššej kasty. Snažia sa presvedčiť celý svet, že ide o vnútroštátny problém, do ktorého by medzinárodné organizácie nemali strkať nos.

"Je to, ako by ste sa narodili s nálepkou na čele, ktorú si nikdy nesmiete dať dole," vysvetlil pre BBC nedotknuteľný Amit. Aj keď priznáva, že veci sa pomaly menia, stále to nestačí. "Aj v dnešnej Haryane (štát na severe Indie), kde Dalítov vyššia kasta stále priväzuje k stromom a bije, polícia nič neurobí. Pretože nikto z polície k Dalítom nepatrí."

Kôň nepovoleným luxusom

Na drsnú realitu kastovného systému doplatil aj Pradeep Rathod. Koňa mu kúpil otec, pretože vedel, ako veľmi ich miluje. To ešte netušil, koľko problémov mu spôsobí.

"Asi pred týždňom sme so synom jazdili na koňoch a jeden muž z kasty Kšatríja (bojovníkov) nás varoval, aby sme s nimi nešli do dediny," spomína. "Povedal, že Dalíti nesmú jazdiť na koňoch, iba Kšatríji. Tiež sa nám vyhrážal, že nás zabije, ak zvieratá nepredáme."

Vlastniť koňa v Indii znamená moc a bohatstvo - nič, čím by mali ovplývať nedotknuteľní. V sanskrite znamená Dalít potlačený, zrazený, rozbitý na kúsky. Presne tak sa mnohí cítia.

V dedinách ďaleko od nablýskaného hlavného mesta stále nemôžu sedieť za stolom s vyššou kastou, ani nemôžu navštíviť chrámy.

Napriek tomu to nevzdávajú a bojujú, aby sa ich životné podmienky zlepšili. V niektorých štátoch Indie sa im dokonca podarilo obsadiť ministerské kreslá. Stále však je na čom pracovať.

