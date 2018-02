Príčina leteckého nešťastia zatiaľ nie je známa. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Ako informovala agentúra Interfax, toto konštatovanie je výsledkom predbežnej analýzy údajov, ktoré špecialisti MAK získali z čiernych skriniek havarovaného lietadla, ako aj na základe skúmania podobných nehôd z minulosti.

Špecialisti MAK predpokladajú, že "faktorom, ktorý zrejme viedol k vzniku mimoriadnej situácie, mohli byť odlišné údaje o rýchlosti letu na dvoch rôznych indikátoroch pilotov, čo súviselo s námrazou na (vonkajších) meračoch celkového tlaku". Námraza na nich sa vytvorila zrejme pre to, že nebol zapnutý systém ich ohrievania, citovala agentúra Interfax z vyhlásenia MAK.

Podľa MAK táto mimoriadna situácia sa začala rozvíjať zhruba dve a pol minúty po štarte, keď bolo lietadlo vo výške 1300 metrov a letelo rýchlosťou 465-470 kilometrov za hodinu.

Po štarte z Moskvy lietadlo riadil autopilot. Piloti prevzali ručné riadenie, keď nastala kritická situácia.

