Fo-šan je priemyselné mesto v provincii Kuang-tung neďaleko Hongkongu.

Oblasť veľkosti dvoch basketbalových kurtov, ktorá sa nachádzala v strede mesta pod osemprúdovou cestou, sa zrútila do hĺbky šesť metrov, spresnila štátna televízna stanica CCTV.

K nehode došlo v čase, keď sa pracovníci stavby pokúšali utesniť potrubie, z ktorého unikala voda. To napokon prasklo, čo spôsobilo zrútenie, uviedla televízia.

Trasa, na ktorej prebieha rekonštrukcia, sa tiahne 23 kilometrov cez mesto severne od mesta Kuang-čou, metropoly provincie Kuang-tung.

V Číne došlo v posledných rokoch už k viacerým smrteľným nehodám v továrňach, na staveniskách i v baniach. V krajine prebieha prudká urbanizácia, sprevádzaná často nekvalitnou výstavbou.

