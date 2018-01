Turecko začalo ostreľovať kurdskú enklávu v Sýrii. Spojené štáty vystríhali Ankaru pred týmto útokom

ANKARA - Turecké delostrelectvo začalo v piatok ostreľovať enklávu Afrín v severnej Sýrii. Podľa tureckej vlády to znamená začiatok vojenskej operácie voči tejto oblasti, ktorú kontrolujú kurdské jednotky, informovala agentúra Reuters.

Operácia sa začala cezhraničným ostreľovaním. Ilustračné foto Zdroj:gettyimages.com

"Operácia sa fakticky začala cezhraničným ostreľovaním," vyhlásil v piatok turecký minister obrany Nurettin Canikli. Spresnil, že do enklávy zatiaľ nevstúpili turecké pozemné jednotky. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už tento týždeň avizoval, že jeho krajina začne operácie proti kurdským silám v okrese Afrín v priebehu niekoľkých dní.

Uvedená oblasť je pod kontrolou kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré Ankara označuje za teroristickú organizáciu napojenú na kurdské separatistické hnutie v Turecku. Sýrska vláda reagovala na Erdoganovu hrozbu varovaním, že akúkoľvek leteckú alebo pozemnú operáciu Turecka v Afríne bude považovať za "akt agresie" a porušenie medzinárodného práva.

Pred útokom na túto kurdskú enklávu, ktorý by otvoril ďalší front sýrskej vojny, Ankaru vystríhali aj Spojené štáty. Turecká armáda by sa podľa nej mala radšej sústrediť na boj proti ozbrojencom z takzvaného Islamského štátu (IS).

TASR

