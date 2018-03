Si Ťin-pching zostáva čínskym prezidentom. Lídri oboch Kóreí mu zagratulovali

PEKING - Čínsky parlament v nedeľu odsúhlasil znovuzvolenie premiéra Li Kche-čchianga na druhé päťročné funkčné obdobie a tiež vymenovanie riaditeľa novej národnej protikorupčnej agentúry s rozsiahlymi právomocami. Informovala o tom agentúra AP.

Lídri oboch Kóreí zaslali čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi gratulácie k jeho znovuzvoleniu do funkcie. Zdroj:SITA/AP

Za návrh hlasovalo 2964 členov Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Proti boli dvaja.

Hlasovanie prišlo deň po tom, ako čínsky parlament odsúhlasil pokračovanie Si Ťin-pchinga vo funkcii prezidenta krajiny ďalších päť rokov s tým, že jeho pôsobenie už nebude obmedzené na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Parlament v nedeľu tiež schválil vymenovanie Jang Siao-tua za riaditeľa novej národnej dozornej komisie, ktorá vznikla zlúčením protikorupčného orgánu vládnucej strany s ďalším orgánom dohliadajúcim na štátnych zamestnancov. Nová agentúra bude mať právomoc zadržať podozrivých až na šesť mesiacov bez súhlasu súdu.

Gratulácie lídrov oboch Kóreí

Lídri oboch Kóreí zaslali v sobotu čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi gratulácie k jeho znovuzvoleniu do funkcie. Informovala o tom v nedeľu agentúra Jonhap.

Juhokórejský prezident Mun Če-in uviedol, že si želá, aby Čína pod vedením Si Ťin-pchinga čo najskôr uskutočnila svoj čínsky sen a naďalej prispievala k mieru a rozvoju severovýchodnej Ázie a sveta.

"Pri príležitosti 10. výročia založenia strategického partnerstva Južnej Kórey a Číny Mun Če-in uviedol, že by spolu so Si Ťin-pchingom rád priviedol vzťahy medzi oboma krajinami k zrelosti a do novej éry," napísala čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.

Severokórejský vodca Kim Čong-un v ten istý deň uviedol, že si želá, aby Čína pri budovaní socializmu s typicky čínskymi špecifikami dosahovala v budúcnosti ešte väčšie úspechy.

Verí, že vzťahy medzi Severnou Kóreou a Čínou sa budú rozvíjať v súlade so spoločnými záujmami oboch národov.

TASR

Diskusia