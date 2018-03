Vláda a povstalci sa navzájom obviňujú, kto vlastne bráni civilistom v odchode z oblasti. Archívne foto Zdroj:CNN/YOUTUBE SCREENGRAB

Televízia al-Ichbáríja odvysielala zábery mužov, žien a detí kráčajúcich von z Hamúríje: niektorí niesli na hlavách batožinu, napríklad oblečenie a matrace.

Hromadný odchod nastal v čase, keď si Sýrčania pripomínajú sedem rokov od vypuknutia ľudového povstania proti režimu prezidenta Bašára Asada, ktoré však neskôr vyústilo do krutej občianskej vojny - a nastal niekoľko hodín po tom, čo sýrske vládne sily zasypali mesto bombami a raketovou paľbou.

Televízia al-Majádín zverejnila zábery čakajúcich autobusov, ktoré mali vyzdvihnúť civilistov. Al-Ichbáríja uviedla, že autobusy odvezú ľudí do strediska na identifikáciu, ale dostanú tam aj pomoc.

Táto akcia je zrejme najväčším odchodom civilistov z východnej Ghúty odvtedy, čo vláda pred vyše troma týždňami začala rozsiahlu ofenzívu proti enkláve kontrolovanej povstalcami. Vládne a ruské nálety a ich raketová paľba zabili vyše 1200 civilistov.

Muži v rozhovoroch s reportérmi štátnej televízie chrlili chválu na adresu armády a prezidenta Asada. A tvrdili, že ozbrojené skupiny ich vo východnej Ghúte ponižovali a zadržiavali proti ich vôli.

Vláda a povstalci sa navzájom obviňujú, kto vlastne bráni civilistom v odchode z oblasti.

Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) monitorujúca vojnu v krajine uviedla, že vládne sily útočili na zástup civilistov utekajúcich vo štvrtok na svitaní z mesta Hamúríja a zranili niekoľko ľudí. SOHR dodalo, že v stredu usmrtili vládne útoky na mesto 26 ľudí.

OSN odhaduje, že na území východnej Ghúty, obliehanej vládnymi silami, je uviaznutých takmer 400-tisíc obyvateľov. Utekajú odtiaľ, aby unikli pred vládnymi silami, ktoré sú už veľmi blízko tohto územia.

Medzitým sa Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK) podarilo vyslať spoločný konvoj humanitárnych organizácií s pomocou pre tisíce ľudí vyhnaných do inej časti východnej Ghúty - do mesta Dúmá, informoval MVČK.

Podľa organizácie Sýrska civilná obrana, známej aj pod názvom Biele prilby, sa jej prvým záchranárom nepodarilo dostať k raneným v niekoľkých ďalších mestách vo východnej Ghúte, a to pre intenzívne útoky. Podľa Bielych prílb zahynul pri nálete na mesto Haza jeden z jej záchranárov.

